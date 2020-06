Film Stasera in Tv – Derailed Attrazione Letale – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Derailed Attrazione Letale. Produzione statunitense del 2005 per la regia di Mikael Håfström, con Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel nei ruoli principali. Il film è tratto da un romanzo di James Siegel. Derailed – Attrazione letale è un thriller che sulla carta vuole guardare ai grandi classici, con vaghi echi del cinema di maestri quali Alfred Hitchcock e Brian De Palma a fare capolino qua e là nei sempre più turbolenti eventi, rischia però in diverse occasioni di scadere. Ritratti secchi, asciutti, quasi stereotipi dell’immaginario per un film che è certamente segnato da crudezze varie. Il film può essere utilizzato in programmazione ordinaria con attenzione per la presenza dei minori.

Derailed Attrazione Letale – Trama

Charles Schine è un padre di famiglia felicemente sposato che lavora come grafico pubblicitario. Un giorno incontra in treno Lucinda Harris, donna bella e affascinante, sposata e madre. Fin dai primi istanti, i due rimangono attratti l’uno dell’altra, iniziando una relazione clandestina. Una sera, i due decidono di andare in un motel di passaggio per fare l’amore ma il rapporto sessuale viene interrotto da LaRoche, un rapinatore, che irrompe nella loro stanza, li minaccia, li deruba, tramortisce Charles, violenta Lucinda e se ne va. La drammatica esperienza induce Lucinda a interrompere la loro relazione…

Derailed Attrazione Letale – Trailer Video

Derailed Attrazione Letale – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Derailed

Genere: Drammatico, Thriller

Durata: 1h 47m

Anno: 2005

Paese: USA

Regia: Mikael Håfström

Cast: Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Melissa George, RZA, Addison Timlin, Tom Conti, Xzibit

Derailed Attrazione Letale – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Paramount Pictures (canale 27 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi lunedì 22 Giugno 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine degli episodi quotidiani della serie TV La Tata.