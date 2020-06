Gemma Galgani aveva ragione | Juan Luis ha mentito a Uomini e Donne

Gemma Galgani aveva ragione a dubitare del reale interesse nei confronti di Juan Luis che, nelle ultime ore sembra essere al centro del gossip per alcune segnalazioni. L’ex cavaliere di Uomini e Donne dopo l’uscita di scena all’interno del programma, torna a far parlare di lui e della sua voglia si popolarità che sembra diventare protagonista assoluta della sua vita.

Nelle ultime ore le segnalazioni nei confronti dell’ex cavaliere di Uomini e Donne stanno aumentato in modo sproporzionato ma nessuno si sarebbe aspettato da lui un comportamento del genere. Cosa sta succedendo nella vita di Juan Luis?

Gemma Galgani aveva ragione

La conoscenza nata tra Gemma e Juan è durata solamente alcuni mesi fino a quando, la dama ha smesso di credere a tutte le belle parole che il cavaliere le aveva detto. A cambiare opinione sull’ex cavaliere hanno contribuito alcuni messaggi di suoi amici dove, spiegavano che Juan Luis stava corteggiando la dama solamente per popolarità e per visibilità, un interesse nato semplicemente da una scommessa.

La chiusura della conoscenza da parte di Gemma Galgani nei confronti di Juan ha messo fine alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Nonostante l’ex cavaliere non partecipi più all’interno del programma, continua a far parlare di sé soprattutto per quello che sta succedendo nella sua vita. Le ultime notizie uscite sul suo conto infatti, hanno aumentato i sospetti arrivando al punto di pensare che Gemma Galgani aveva ragione.

Juan Luis accompagnatore privato

L’ex cavaliere è tornato al centro del gossip e la causa sembra aver lasciato tutti i social senza parole. Juan Luis infatti, è stato trovato all’interno del sito Accompagnatoridonne.com dove, si è mostrato disposto a cercare donne da conoscere.

Sul suo profilo ci sono così scritte tantissime info sulla sua persona ma soprattutto su quale donna sta cercando dopo l’esperienza di uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha così affermato di sé: “Sono un uomo maturo, discreto, solare, di classe, elegante e raffinato, eloquente, dolce, sincero, passionale, pronto ad ascoltare e adattarmi in qualsiasi circostanza ed ambiente, mi piace donare la felicità e la dolcezza a chi cerca la profondità al di fuori della superficie del proprio quotidiano, nel voler scegliere da qualsiasi punto di vista ed interfacciarsi con un uomo che ha ancora tanto da dare. Mi piace stare a contattato con la donna che chiede la mia partecipazione, dando il meglio di me stesso, in qualsiasi circostanza per quanto concerne. Personal shopper per scegliere con gusto ed insieme i vestiti e gli accessori più belli che la rendono fantastica”.

L’ex cavaliere si è mostrato pronto a conoscere varie donne, specificando il suo “ruolo”: “Accompagnatore, Autista Privato, Regalo di compleanno, Addio al nubilato. Interpretazione di ruoli, Finto amante/fidanzato/marito/collega/social media, Festa privata, Personal shopper, Cena”.