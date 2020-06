Gemma Galgani non è stata ammessa a Temptation Island e la conferma arriva proprio dal conduttore Filippo Bisciglia. Quest’ultimo durante i primi giorni di registrazione del programma infatti, sta rilasciando alcune interviste che svelano pian piano cosa dobbiamo aspettarci dal reality.

La dama di Uomini e Donne che per diverse settimane è stata protagonista assoluta del gossip, vedeva la sua conoscenza con Nicola Vivarelli prendere sempre più consapevolezza. Questo infatti, avrebbe portato a detta dei social la coppia direttamente all’interno di Temptation Island. Qualcosa però, sembra non essere andato secondo i piani e durante quest’ultimi giorni arriva la notizia che tutti stavano trepidamente attendendo.

Gemma Galgani non ammessa a Temptation Island

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sta prendendo sempre più spazio all’interno delle loro vite. Da diversi mesi la coppia continua a conoscersi mettendo da parte le tantissime critiche sulla loro differenza di età. Ora che il programma di Uomini e Donne è chiuso per via delle vacanze estive, Gemma e il cavaliere continuano la loro frequentazione lontano dalle telecamere e dalle critiche dell’interno studio.

Negli ultimi giorni, sono stati tantissimi gli avvistamenti segnalati suoi social che riguardano proprio la neo coppia in giro per le vie di Roma, all’interno di ristoranti e addirittura in weekend da sogno. La relazione che sta nascendo tra Gemma e Nicola nonostante non sia ancora ufficiale, ha portato i fan e i telespettatori a pensare di vedere la coppia all’interno di Temptation Island.

Filippo Bisciglia, conduttore del programma ha però rivelato alcune indiscrezioni che, vedrebbero Gemma Galgani non ammessa a Temptation Island. Quali sono state le sue parole?

Filippo Bisciglia contro Gemma Galgani

Il conduttore di Temptation Island in questi ultimi giorni sta rilasciando varie interviste, proprio come quella al sito Fanpage.it. Quest’ultimo tra le varie domande ha confermato la non partecipazione al programma per Gemma e Nicola, spiegando i motivi che hanno spinto gli autori a non prenderli in considerazione.

Sembrerebbe infatti che le tantissime richieste da parte dei fan nel vedere la neo coppia all’interno di Temptation Island non sono state accontentate. Filippo Bisciglia ha spiegato la reale motivazione per il quale entrambi non sono stati valutati come una reale coppia, affermando: “A Temptation Island partecipano le coppie. Non credo che Gemma e Nicola lo siano”.

Questo lascerebbe pensare che, nonostante la dama e Vivarelli si stiano frequentando in modo continuativo, non si sentono ancora una vera e propria coppia tanto da ufficializzarlo a tutti.