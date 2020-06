Genoa – Parma – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Genoa – Parma – Tutto sul match

Il Genoa ritornerà in campo in una gara casalinga contro il Parma, il 23 giugno alle ore 21.30 allo stadio Ferraris di Genova, match che sarà ovviamente disputato a porte chiuse per le oramai note norme anti Covid.

Stagione complicata per il Genoa che al ritorno in campo si trova al terz’ultimo posto in graduatoria in concomitanza con il Lecce, nonostante la vittoria a San Siro contro il Milan prima dello stop forzato. I Grifoni hanno vissuto mesi non sereni tanto da aver già visto tre allenatori diversi sulla panchina nella stessa stagione: Andrea Andreazzoli è stato sostituito da Thiago Motta, che a sua volta viene sostituito dall’attuale Davide Nicola lo scorso 28 dicembre: le possibilità di salvarsi ci sono, a patto che i rossoblu riescano a trovare continuità.

Dopo il buon punto conquistato sul campo del Torino, il Parma proverà a fare altrettanto se non meglio anche nella seconda trasferta cosecutiva, vista la situazione in classifica molto tranquilla che vede i ducali addirittura 8° in graduatoria, classifica che potrebbe riservare sorprese inaspettate a inizio stagione come una possibile qualificazione per la prossima Europa League.

Genoa – Parma – Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Karamoh.

Genoa – Parma – dove vederla in tv ed in diretta streaming

Il match sarà trasmesso da DAZN, e sarà possibile usufruire della visione tramite computer, smartphone, tablet e smart tv con l’applicazione dedicata, utilizzando Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per chi ha il pacchetto DAZN nel proprio abbonamento Sky, sarà possibile assistere alla partita con l’app presente sul decoder Sky Q, oltre a venire trasmessa sul canale DAZN1.

La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.