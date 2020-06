Ci sono uomini che sono molto testardi e far cambiare loro idea è davvero un’impresa. Cosa ne pensano le stelle? Ci spiegano gli uomini più testardi secondo lo Zodiaco: ecco chi sono.

L’uomo Ariete

Tra gli uomini più testardi secondo lo Zodiaco c’è quello del segno zodiacale dell’Ariete. L’uomo Ariete è testardo e cocciuto, aggressivo e arrogante, vuole sempre avere l’ultima parola e non cambia idea finché lui solo sbatte la testa contro ciò che considerava una verità assoluta. L’uomo Ariete è assolutamente tra i più testardi dello Zodiaco.

L’uomo Toro

Tra gli uomini più testardi secondo lo Zodiaco c’è anche quello del segno zodiacale del Toro. L’uomo Toro è un brontolone ancorato alle sue idee e alle questioni pratiche e concrete. Niente e nessuno può far cambiare idea all’uomo Toro quando crede in qualcosa, neanche se ci sbatte la testa da solo. L’uomo del segno zodiacale del Toro è poi molto testardo anche in amore. Geloso e possessivo, non pensa minimamente a cambiare il suo comportamento per venire incontro alle esigenze della partner.

L’uomo Cancro

Tra gli uomini più testardi secondo lo Zodiaco c’è quello del segno zodiacale del Cancro. All’uomo Cancro basta un piccolo screzio per fissare nella propria mente la sua idea su una persona, che non cambierà mai più. L’uomo del segno zodiacale del Cancro si intestardisce anche nei confronti della vita. Quando le cose gli vanno male e ciò si ripete più volte, si convince che esista un complotto dell’Universo ai suoi danni e smuoverlo da queste convinzioni è un’impresa.

L’uomo Leone

Tra gli uomini più testardi secondo lo Zodiaco c’è anche quello che appartiene al segno zodiacale del Leone. L’uomo Leone deve essere vincente, deve essere il migliore, deve primeggiare su tutti. Il suo spiccato egocentrismo lo rende molto testardo e non incline a cedere. Non chiede mai consiglio agli altri ma vuole essere quello che da i consigli. Niente e nessuno possono toglierlo dal piedistallo che si è costruito da solo.

L’uomo Capricorno

Tra gli uomini più testardi secondo lo Zodiaco c’è infine quello che appartiene al segno zodiacale del Capricorno. La testardaggine dell’uomo Capricorno è molto particolare perché nasce dall’esclusiva considerazione di sé come unica persona interessante che possa esistere. Il Capricorno ascolta in maniera esclusiva il proprio io interiore ed è una delle poche persone a cui non importa davvero un fico secco di cosa pensano gli altri. L’uomo del segno zodiacale del Capricorno è testardo e nessuno può cambiare le sue opinioni perché lui proprio gli altri non li sente. L’uomo Capricorno è una sorta di muro di gomma su cui tutto rimbalza, impenetrabile e rigido nei suoi schemi.