Ida Platano esasperata da Riccardo | Dolore nascosto a Uomini e Donne

Ida Platano sembra ormai esasperata dalla relazione con Riccardo Guarnieri. La coppia sembra ormai aver preso due strade completamente diverse nonostante nessuno dei due abbia confermato la rottura. Entrambi infatti, continuano a vivere separata e sembrano non incontrarsi ormai da diversi mesi. Cosa sta succedendo ancora una volta?

La ex dama di Uomini e Donne ormai fuori dal programma da diversi mesi, non riesce a trovare pace con la sua storia d’amore con Riccardo che, sembra ormai al capolinea.

Sono diversi mesi che la coppia non sembra essere più insieme, nonostante loro continuino a rimandare qualsiasi comunicazione con i loro fan che cercano in tutti i modi di sapere la verità.

Ida Platano esasperata da Riccardo Guarnieri

La storia d’amore tra i due, sembra ormai al capolinea nonostante nessuno dei due sembra avere il coraggio di ammetterlo ai tantissimi fan che ancora sperano nel loro matrimonio. Ida Platano però sta cercando in tutti i modi di far capire ai propri follower quello che realmente sta passando all’interno della sua vita, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

L’ennesimo indizio di una concreta rottura all’interno della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri è avvenuta ieri. Durante la giornata infatti, la ex dama ha lanciato l’ennesima frecciatina che farebbe pensare a un messaggio nei confronti di Riccardo e di alcuni suoi comportamenti.

Ex dama non riesce più a nasconderlo

Sul profilo Instagram della ex dama di Uomini e Donne ormai, non si vede più nessuna foto insieme al suo compagno Guarnieri. Ida Platano infatti sembra esasperata da Riccardo e della sua condizione sfavorevole per quando riguarda l’amore.

Durante la giornata di ieri la ex dama si è lasciata andare lanciando un chiarissimo segnale nei confronti dell’ex cavaliere e di suoi alcuni comportamenti. Sembrerebbe che Riccardo non abbia poi dimostrato così tanto amore come raccontata, spingendo Ida ad affermare: “Se non puoi, devi. E se devi, puoi.” Che sia realmente chiusa la storia d’amore tra la ex coppia di Uomini e Donne?