Milan News – C’è un’assenza importante nei rossoneri nella partita di stasera Lecce-Milan. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic che non ha risolto del tutto il problema al muscolo soleo del polpaccio destro, che lo ha fermato nella preparazione iniziata in seguito al suo rientro dalla Svezia. Ibrahimovic non guiderà l’attacco rossonero al Via del Mare, e il suo posto sarà preso da Rebic. Alle spalle del croato il trio Castillejo-Calhanoglu-Bonaventura.

Milan News – Un importante assente in vista di Lecce-Milan

Ibrahimovic salterà quindi il nuovo esordio alla ripresa dopo la sospensione del campionato per l’emergenza coronavirus. Ibra è sulla via del rientro ma non ha pienamente recuperato e, per non rischiare nulla, il giocatore resterà a Milano: non figura nemmeno nella lista dei convocati di Pioli per la trasferta in Salento. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Stampa, nei prossimi giorni l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic effettuerà un nuovo controllo ed è possibile che riesca a recuperare per la partita contro la SPAL, prevista per il prossimo 1° luglio.

L’altro assente dall’elenco dei convocati di Pioli per la gara di stasera è Musacchio: anche il difensore centrale salterà la trasferta. Per quanto riguarda gli altri dubbi sulla formazione di stasera, Conti sarà preferito a Calabria sull’out destro, col rientro di Theo Hernandez sulla sinistra. Per quanto riguarda il futuro di Ibrahimovic al Milan, invece, la sensazione è che il giocatore resterà fino a fine agosto ma poi lascerà stavolta definitivamente i rossoneri. Per raggiungere, con molta probabilità, i giocatori dell’Hammarby, club del quale è proprietario per il 25% delle quote azionarie. Il Milan sta lavorando in modo consistente per portare una nuova prima punta a disposizione del tecnico nella prossima stagione: i nomi più chiacchierati sono quelli di Milik del Napoli e di Jovic del Real Madrid.