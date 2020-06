Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 23 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 23 giugno 2020. Curiosi di scoprire le novità che vivranno i 4 segni centrali dello zodiaco questo martedì? Il Leone continua ad avere problemi sul lavoro, la Vergine deve mettersi in gioco. Mancano certezze materiali alla Bilancia, mentre lo Scorpione deve cercare la tranquillità. Di seguito, ecco le previsioni astrologiche per questi segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 23 giugno 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna nel segno e ci resterà fino a giovedì. Finalmente potrai dire la tua con più energia e trovare delle soluzioni concrete ai tuoi problemi. Il lavoro, però, continua a essere fonte di profondo stress; in casi estremi si sarà arrivati perfino a voler lasciare il proprio posto. Ad aumentare la tensione di questi giorni si aggiunge il fatto che sei spesso costretto a fare cose contro la tua volontà, non sei tenuto troppo in considerazione. In amore la situazione è decisamente migliore: potrai contare su chi hai al tuo fianco, se avrai bisogno di confidare le tue emozioni.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 23 giugno 2020: Vergine

Il popolare astrologo Paolo Fox ti raccomanda di mettere in gioco tutto quello che hai messo a punto nei giorni scorsi. Altrimenti potresti avere dei grossi rimpianti e rischieresti di penalizzare la tua vita! Preparati a un weekend memorabile, perché finalmente anche in amore potrai riconquistare l’intesa perduta, dopo alcuni mesi in cui hai dato dato anima e corpo esclusivamente al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 23 giugno 2020: Bilancia

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox tu sei uno fra i segni che più ha patito le difficoltà di questo periodo. Ci sono ancora situazioni rimaste in stand by: ad esempio, vorresti fare qualcosa di più per la tua famiglia, ma alcuni ritardi o rallentamenti ostacolano i tuoi programmi. Questo vale specialmente per chi deve gestire dei soldi o una compravendita. Mancano certezze di carattere pratico e lavorativo; l’ideale, adesso, sarebbe avere il partner giusto al proprio fianco, qualcuno che sia sufficientemente tranquillo ed equilibrato.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 23 giugno 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, e fino a giovedì, dovresti cercare di restare tranquillo. Tu sei un segno che ama battagliare, ma qualche volta perfino tu preferisci un po’ di pace, non discutere con persone che ritieni sciocche. E ora non hai proprio voglia di affrontare discussioni animate, di innervosirti per poi trascinare questo malessere per giorni. Cerca di evitare ogni forma di polemica e provocazione.