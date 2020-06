Torino – Udinese – Tutto sul match – Probabili formazioni dove vederla in tv o streaming

Torino – Udinese si sfidano domani martedì 23 giugno per la 27a giornata di Serie A alle ore 21:45. Partita delicatissima in chiave salvezza, entrambe le squadre, infatti, rischiano seriamente di ritrovarsi inghiottite nella zona retrocessione.

Torino – Udinese: Tutto sul match

Il Torino è già ritornato in campo sabato per il recupero della 25a giornata e non è andato oltre l’1-1 interno con il Parma, gara nella quale Belotti ha anche fallito il rigore del possibile 2-1. Altro risultato deludente quindi per i granata allenati da Longo (subentrato a Mazzarri), che proprio non riescono a ritrovare il feeling con la vittoria ed intanto la zona retrocessione è sempre più vicina. Questo match non può essere assolutamente fallito.

L’Udinese invece ritorna in campo per la prima volta dopo lo stop dovuto al coronavirus e riparte da 4 pareggi consecutivi ottenuti nelle ultime 4 gare disputate. I friulani sono a pari punti con il Torino e per questo il match di domani vale come un vero e proprio spareggio per la salvezza. Alla squadra di Gotti potrebbe anche andare bene il 5° pareggio di fila su un campo ostico come quello del Torino.

Torino – Udinese: Le probabili formazioni

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Edera, Belotti, Berenguer.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baselli, Verdi

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Prodl

Torino – Udinese: dove vederla in tv o streaming

La sfida salvezza Torino-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e potrà essere seguita sintonizzandosi sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Naturalmente sarà possibile seguire Torino-Udinese anche in diretta streaming mediante Sky Go.