Verona – Napoli – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Verona – Napoli – Tutto sul match

Ricomincia il campionato anche per Napoli, dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus la settimana scorsa, che affronterà l’Hellas Verona che arriva dalla vittoria contro il Cagliari per 2 a 1 pochi giorni fa. Le due squadre hanno avuto un andamento decisamente opposto per larghi tratti del campionato, e si affronteranno allo stadio Bentegodi di Verona il 23 giugno alle ore 19.30.

Il Verona è considerabile senza dubbi tra le migliori sorprese del campionato: archiviato con grande anticipo l’obiettivo stagionale della salvezza tranquilla, gli scaligeri dopo la vittoria contro il Cagliari sono al 7° posto in campionato ad un solo punto dai partenopei, palesando quindi a questo punto ambizioni “europee”, merito di un mercato in entrata riuscito, come Amrabat, Rrahmani e Kumbulla (i primi due sono stati già acquistati dalla Fiorentina e dal Napoli per la prossima stagione, il terzo è cercato da molti club), sapientemente amalgamati dal tecnico Juric.

Discorso diverso per il Napoli che dopo una prima parte di stagione molto negativa (gli azzurri erano tra i candidati per lo scudetto dopo il secondo posto dello scorso anno), la squadra è stata affidata a Gennaro Gattuso che è subentrato a Carlo Ancelotti, che ha pian piano fatto riguadagnare fiducia e punti alla squadra, fino alla vittoria della Coppa Italia, che garantirà l’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League.

Verona – Napoli – Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Verona – Napoli – dove vederla in tv ed in streaming

Il match sarà trasmesso da DAZN, e sarà possibile usufruire della visione tramite computer, smartphone, tablet e smart tv con l’applicazione dedicata, utilizzando Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per chi ha il pacchetto DAZN nel proprio abbonamento Sky, sarà possibile assistere alla partita con l’app presente sul decoder Sky Q, oltre a venire trasmessa sul canale DAZN1.

La telecronaca sarà affidata al duo Massimo Callegari e Francesco Guidolin.