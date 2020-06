Apple prepara il lancio dell’Iphone pieghevole, ecco i dettagli e possibile data di lancio

Quello degli smartphone pieghevoli sembra essere diventato uno dei tanti “terreni di scontro” per i brands più disparatai, quando solo fino a pochi anni fa sembrava un campo “pionieristico” dove pochissime società hanno deciso di investire inizialmente su questa tipologia di dispositivo.

Apple scende in campo

Dopo i primi smartphone pieghevoli targati Samsung e Motorola, anche Xiaomi presenterà per il prossimo futuro un prodotto analogo e anche Apple non sembra essere intenzionata a stare a guardare: diversi rumors sembrano certi di un lancio già nel 2021 di un device pieghevole da parte della mela morsicata, sebbene la casa di Cupertino non abbia ancora confermato alcuna indiscrezione.

Caratteristiche e design

Tra i rumors più noti c’è ovviamente quello basato sul design, che secondo diverse fonti più o meno vicine ad Apple parlano di una sorta di doppio display con una cerniera nel mezzo, mentre non dovrebbe essere il tanto chiacchierato notch, ovvero la “tacca” comprensivo di fotocamera, e il Touch ID dovrebbe essere integrato nel tasto laterale. Per il resto non si hanno ancora specifiche tecnice precise, essendo il progetto ancora in fase di prototipo.