Atalanta – Lazio – Tutto sul match – Probabili formazioni – dove vederla in tv o streaming

Atalanta – Lazio è il big match della 27a giornata di Serie A, quello che può dare una svolta definitiva alla corsa per lo scudetto e la Champions League e andrà in scena mercoledì 24 giugno alle ore 21:45.

Atalanta – Lazio: Tutto sul match

L’Atalanta ha ripreso il campionato dopo la lunga sosta con il recupero della 25a giornata disputato contro il Sassuolo e sembra che il tempo per i ragazzi di Gasperini (squalificato per questa gara), non sia mai trascorso, infatti hanno ripreso da dove si erano fermati e cioè con una vittoria straripante, battendo gli emiliani per 4-1, portando così a 4 la serie di successi consecutivi in campionato. Attualmente i bergamaschi sono saldamente al 4° posto della classifica con 6 punti di vantaggio sulla Roma, ma guai ad abbassare la guardia in questo anomalo finale di stagione.

La Lazio deve rispondere alla Juventus che ha vinto a Bologna nell’anticipo di lunedì sera per restare in scia dei bianconeri e contendergli il titolo di Campione d’Italia fino al termine della stagione. Una stagione fin qui esaltante in campionato per i ragazzi di Simone Inzaghi, il quale spera di ritrovarli nella stessa forma in cui erano prima dello stop. Vincere a Bergamo sarebbe l’ennesima dimostrazione di forza per i biancocelesti.

Atalanta – Lazio: Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovsky; Muriel, Gomez.

Squalificati: Pasalic | Indisponibili: Czyborra, Ilicic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adekanye, Luiz Felipe, Lulic, Leiva

Atalanta – Lazio: dove vederla in tv o streaming

Il big match Atalanta – Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara sarà visibile, per chi preferisse, anche in diretta streaming mediante Sky Go. Su pc e notebook basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre su dispositivi mobili come tablet e smartphone bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Per tutti è disponibile anche l’opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere ii meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, incluse le partite di Serie A, attraverso l’acquisto di uno dei pacchetti offerti.