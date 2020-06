Calciomercato Fiorentina – Paquetà più di una suggestione. Conferme su Thiago Silva

Calciomercato Fiorentina – La viola sta cercando di migliorare la squadra in vista del prossimo campionato nei giorni scorsi sono stati fatti tanti nomi, tra cui quello di Thiago Silva per la difesa e di Tonali per il centrocampo. Da tempo, però, sul taccuino della Fiorentina c’è il nome di Paquetà, che potrebbe seriamente arrivare a Firenze in questa finestra di mercato, anche se le due società sono al momento distanti, ma la trattativa è stata avviata.

Calciomercato Fiorentina – Ecco Paquetà

Lucas Paquetà è un centrocampista nato a Rio de Janeiro il 27 agosto del 1997, attualmente è un giocatore del Milan, e della nazionale brasiliana. Da mesi è in rottura con la sua società e Pioli lo prende poco in considerazione. Dopo aver impressionato con le sue giocata nella prima stagione, il suo rendimento è a poco a poco calato. Il suo comportamento non lo ha aiutato ed è finito ai margini del progetto Milan.

Per questo motivo il calciatore starebbe cercando di cambiare aria, e la Fiorentina sembra essere più che interessata ad acquistare il giocatore e metterlo sotto contratto. Al momento, però, le due società sono lontane, seppur esiste una trattativa la richiesta di 30 milioni da parte dei rossoneri è decisamente troppo elevata per i vertici societari dei viola, che starebbero cercando un’alternativa per abbassare il prezzo del cartellino di Paquetà.

Non si esclude un possibile scambio con il difensore Milenkovic che il Milan aveva chiesto alla Fiorentina per il prossimo anno, vedremo se alla fine Lucas Paquetà resterà a Milano, andrà a Firenze o finirà in qualche altra squadra.

Calciomercato Fiorentina – Thiago Silva le novità

Il difensore brasiliano, come lui stesso ha riportato, non rinnoverà il suo contratto con il PSG e quindi può trasferirsi in qualsiasi squadra a parametro 0. Una delle società che ha provato a sondare il terreno è stata la Fiorentina, che ha avviato i contatti con l’agente del giocatore per capire e valutare un’eventuale trattativa in stile Ribery.

Quello che vorrebbe fare Commisso è replicare la trattativa fatta con Ribery, anche se il monte ingaggio del difensore è diverso da quello del francese, e quindi al momento sembra essere più complicato, ma un passo avanti è stato fatto, poiché il calciatore gradirebbe un ritorno in Italia e la viole potrebbe essere una piazza che può attirarlo.

Ieri Joe Barone prima della partita con il Brescia ha commentato questa possibile trattativa dicendo:”Thiago Silva? Sono notizie che si leggono sui giornali, sono voci, ora abbiamo tante gare da giocare poi vedremo in estate cosa porterà il mercato. Thiago Silva è un giocatore di altissimo livello, al momento è solo una suggestione”.