Calciomercato Inter, Tonali ha già l’accordo con i nerazzurri: i dettagli

Calciomercato Inter sempre in fibrillazione in vista della prossima stagione e dopo i vari sondaggi per gli attaccanti, in questi giorni si sta pensando anche a rinforzare il centrocampo che perderà alcune pedine. Il primo nome sulla lista di Marotta è quello di Sandro Tonali, talento del Brescia corteggiatissimo anche da tutte le altre big italiane ma non solo.

Tonali ha già scelto: vuole i nerazzurri

Sandro Tonali non ha mai nascosto di preferire l’Inter a tutte le altre destinazioni e spinge per una chiusura a breve dell’affare. Il classe 2000 nel giro già della Nazionale e rappresentato dall’avvocato Bozzo ha quindi fatto ben capire quale siano le sue intenzioni per il futuro, adesso toccherà alle società trovare l’accordo economico, perchè pare che il centrocampista abbia già un’intesa di massima con i nerazzurri.

L’Inter prova a chiudere con il Brescia

L’Inter ha deciso di rompere gli indugi e lanciarsi sul calciatore anche se la prima richiesta di Massimo Cellino, presidente del Brescia, è stata di 50 milioni di euro, mentre i nerazzurri vorrebbero trovare un accordo tra i 30 e i 35 milioni.

La distanza è ancora molta, ma i nerazzurri vogliono al più presto chiudere l’affare anticipando tutte le altre big che si sono fiondate sul calciatore, per questo motivo ha chiesto un incontro a Cellino per tentare di trovare un accordo che accontenti tutti.

All’inizio Marotta ha tentato di inserire Esposito come contropartita, ma il Brescia vuole solo soldi e quindi l’appuntamento può essere decisivo, magari alzando l’offerta a 40 milioni si potrebbe anche chiudere in tempi brevi.

Tonali spinge per questa soluzione e la volontà del calciatore può essere determinante.