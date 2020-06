Calciomercato Juventus – Pjanic-Arthur, settimana decisiva per lo scambio

Calciomercato Juventus – Può essere la settimana decisiva per lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona. Il bosniaco ha giocato una buona gara ieri sera contro il Bologna, lasciando il campo al 70′. Una prestazione in crescita come in crescita è apparsa la squadra contro il Bologna, dopo le prestazioni opache in Coppa Italia. Una Juve “arrabbiata” come l’ha definita lo stesso Mihajlovic, che sta ritrovando il passo. E con la dirigenza concentrata anche sul mercato del prossimo settembre.

Calciomercato Juventus – Pjanic-Arthur, settimana decisiva

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sostiene che il muro alzato da Arthur nei confronti di un possibile trasferimento sembra si stia indebolendo. Le scelte di Setien, che sta tenendo Arthur come pedina da far subentrare dalla panchina, starebbero pian piano convincendo il giocatore. Dell’affare ne ha parlato ieri sera anche Fabio Paratici, dirigente della Juventus, prima della partita contro il Bologna. Queste le sue parole: “Abbiamo parlato con il Barcellona ma ora tutte e due le squadre stanno giocando partite importanti, quindi preferiamo bypassare questa fase. Non è questione di prima o dopo il 30 giugno, ma di accordo fra le parti e di convinzione di entrambi i giocatori”.

La fretta che fa pensare ad una chiusura entro il 30 giugno è dettata dalla necessità di entrambi i club di chiudere i bilanci con una importante plusvalenza, in modo che il rosso finale non sia pesantissimo da assorbire. Ma se da un lato la “fase verrà bypassata”, come affermato dallo stesso Paratici, dall’altro emerge dalle parole del dirigente che l’accordo tra i club non dovrebbe essere un problema, mentre la convinzione di entrambi i giocatori al momento pare lo sia ancora. C’è la possibilità quindi, che la Juventus lavori ancora ai fianchi il centrocampista brasiliano per portarlo ancora più in maniera convinta ad accettare il trasferimento in bianconero. A quel punto la Juventus avrebbe le casse salve ed il centrocampista tecnico richiesto da mister Sarri.