Calciomercato Napoli – Rinnovo Maksimovic, oramai siamo ai dettagli

Da semi oggetto misterioso giocatore fondamentale per la conquista della Coppa Italia, Nikola Maksimovic ha visto la propria valutazione crescere in pochi mesi, più o meno dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, tanto che adesso il suo rinnovo di contratto, non percepito come un giusto riconoscimento da buona parte della tifoseria fino a poco tempo fa.

Rinnovo pronto

Come rilevato da Sky è oramai sempre più vicino il rinnovo di contratto per il centrale difensivo serbo, oramai diventato un calciatore molto affidabile nelle rotazioni del tecnico azzurro: le non perfette condizioni fisiche di Manolas e il lungo infortunio subito da Koulibaly, hanno permesso di far ritrovare continuità all’ex granata che in particolar modo nelle gare contro Inter e nella finale contro la Juve (dove ha segnato anche uno dei rigori finali) è stato tra i migliori in campo in assoluto.

Rinnovo anche per un altro azzurro

Nelle ultime ore infatti ci sarebbe stata una accellerata decisiva che significherebbe accordo oramai raggiunto tra le parti; prima di operare acquisti il Napoli vuole garantirsi una solida base per il futuro, dopo il rinnovo di Mertens, e quello che sembra comunque vicino per Zielinski, anch’esso considerato parte integrante del progetto tecnico del Napoli.