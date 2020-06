DIRETTA STREAMING – Genoa – Parma – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Genoa – Parma – Il Genoa ospiterà il Parma, reduce da un buon pareggio in casa del Torino nella prima gara dopo lo stop dovuto al Covid-19. Nuovo esordio invece per i grifoni.

Fischio d’inizio alle ore 21.45 di martedì 23 giugno.

Il Genoa ha visto la propria stagione divenire raramente tranquilla, e anche dopo l’ultima partita, vinta a San Siro contro il Milan lo scorso marzo, la situazione resta difficile, con i rossoblu a pari punti con il Lecce, al terz’ultimo posto.

Discorso differente per il Parma che è in una situazione molto più tranquilla di classifica, con ancora viva la possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Favilli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, sia con l’ausilio di computer, che smartphone e tablet (con le app ufficiali), nonchè per chi ha DAZN nel pacchetto Sky, sarà possibile seguire il match sul canale DAZN1.

Le azioni salienti saranno presenti in diretta in questo articolo, che verrà aggiornato man mano.

1′ – Partiti!

3′ –

🔥 3′ Proviamo subito a farci vedere in avanti: #Brugman recupera palla per #Kulusevski che avanza, azione profonda per #Cornelius chiuso dalla difesa del Genoa #GenoaParma 0 – 0

12′ Il Parma ha iniziato meglio la partita, posizionandosi con maggiore frequenza nella metà campo avversaria. La prima vera occasione arriva però al 13′ quando Kulusevski trova Gervinho sul lato sinistro dell’area del Grifone. L’ivoriano ciabatta debolmente il pallone che finisce a lato della porta di Perin.

18′ 0-1, Parma in vantaggio! Cornelius insacca a porta vuota dopo una deviazione di Perin su cross dalla destra dell’area di rigore.

18′ pt: Parma in vantaggio. Gli ospiti sfondano sulla destra, palla in mezzo per Cornelius che sul secondo palo mette in rete. #GenoaParma 0-1

