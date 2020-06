DIRETTA STREAMING – Spal – Cagliari – Risultato LIVE, Gol e Highlights

By

Spal – Cagliari – Ritorna in campo anche la Spal che non ha intenzione di gettare la spugna ed abbandonare la massima serie nonostante il penultimo posto, anche se sarà opportuno un risultato positivo contro il Cagliari, che ha visto un trend negativo finora per quanto riguarda il girone di ritorno. Il match avrà inizio alle ore 19.30, il giorno 23 giugno.

La “nuova” Spal di Di Biagio ha conquistato 3 punti in trasferta a Parma prima dello stop dovuto al Covid, mentre il Cagliari non ha ricominciato bene il campionato, perdendo 2 a 1 in casa del Verona.

Spal – Cagliari – DIRETTA STREAMING

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky, e potrà essere seguita sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) nonchè attraverso l’app SkyGo oppure tramite NowTv.

