Film Stasera in Tv – Era mio padre – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Era mio padre. Produzione statunitense del 2002 per la regia di Sam Mendes, con un cast di stelle composto da Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Daniel Craig, Stanley Tucci. Basato sull’opera a fumetti di Max Allan Collins. È l’ultima apparizione cinematografica di Paul Newman. La storia alla base del film prende spunto da eventi reali riguardanti il boss criminale John Loon, ma la storia è spostata dall’Irlanda agli Stati Uniti. Il film ha vinto il Premio Oscar alla Migliore fotografia, assegnato postumo a Conrad L. Hall, nel 2003.

Era mio padre – Trama

Micheal Sullivan (Tom Hanks) sembra un tranquillo padre di famiglia: in realtà è uno spietato killer che lavora per un potente gangster. Una notte, uno dei figli di Sullivan assiste accidentalmente a un regolamento di conti del padre, ma viene scoperto dagli altri gangster. Da quel momento Sullivan e suo figlio si ritrovano senza via di scampo e braccati incessantemente da un sadico killer. Ed è così che – guidato dall’istinto di sopravvivenza e di protezione per il figlio – un uomo, nato e vissuto da sempre come gangster, scoprirà l’onore e la redenzione.

Era mio padre – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Road To Perdition

Genere: Drammatico

Durata: 2h

Anno: 2002

Regia: Sam Mendes

Cast: Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Daniel Craig, Stanley Tucci.

Era mio padree – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi martedì 23 Giugno 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Totò, Peppino e le fanatiche.