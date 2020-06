Frasi di San Giovanni – Le migliori del 24 giugno

Frasi di San Giovanni. Il 24 Giugno si festeggia San Giovanni, apostolo di Gesù, che scrisse il quarto Vangelo. Fu l’unico a non suggellare con il sangue il suo apostolato e morì a 100 anni.

Come tradizione si prepara l’acqua di San Giovanni in suo ricordo: gli viene attribuita una funzione di rito propiziatorio di purificazione per portare salute, amore e fortuna. Le erbe che vengono raccolte devono essere colte nel rispetto della natura. Un elisir he simboleggia la luna. Venerato in molte parti d’Italia la ricorrenza è legata anche al solstizio d’estate. Considerata la sua importanza abbiamo deciso di raccogliere una serie di frasi in suo onore che potrai usare anche per augurare il buon onomastico a chi porta il nome di Giovanni o Giovanna.

Frasi di San Giovanni – Mercoledì 24 giugno

• Il messaggio del Battista è un forte invito alla conversione, un annuncio dell’avvento di tempi nuovi, l’appello ad affrontare la storia per cambiarla radicalmente. (Matteo Liut)

• Giovanni era vestito di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno fi chinarmi per sciogliere i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. (Giovanni Battista in Vangelo secondo Marco)

• La sua vita incominciò ad abbassarsi a diminuire perché crescesse il Signore, fino ad annientare sé stesso: Lui deve crescere io invece diminuire, dietro di me, davanti a me, lontano da me. E questa è la tappa più difficile di Giovanni. (Papa Francesco)

• E gli demmo la saggezza fin da fanciullo, tenerezza da parte nostra e purezza. Era uno dei timorati, amorevole con i suoi genitori, né violento, né disobbediente. Pace su di lui nel giorno in cui nacque in quello della sua morte e nel Giorno in cui sarà risuscitato a nuova vita.(Corano)