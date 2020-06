La timidezza è un aspetto tipico del carattere di persone riservate, che interagiscono poco e temono il giudizio altrui. La timidezza può essere influenzata dalle stelle. I segni più timidi secondo l’oroscopo: classifica.

1. I Pesci

Tra i segni più timidi secondo l’oroscopo al primo posto ci sono i Pesci. I nati del segno zodiacale dei Pesci sono molto sensibili e si preoccupano troppo degli altri. Pur di non ferirli tacciono o non agiscono. I Pesci temono poi il giudizio e il pensiero che le altre persone hanno su di loro, hanno paura di essere incompresi, di non venire capiti.

2. Il Cancro

Tra i segni più timidi secondo l’oroscopo al secondo posto c’è il Cancro. I nati sotto il segno del Cancro sono persone riservate, tranquille, poco propense a socializzare con persone che non gli piacciono. Sono anche tendenzialmente insicuri e poco inclini a dare fiducia agli altri a causa di delusioni subite nel passato.

3. La Bilancia

Tra i segni più timidi secondo l’oroscopo al terzo posto c’è la Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia sono persone timide e timorose del giudizio che gli altri possono avere nei loro confronti. Il loro essere sempre pacati e moderati li trattiene spesso dall’esprimere la loro opinione. I nati del segno della Bilancia vorrebbero essere apprezzati da tutti ma non capiscono che ciò non è possibile e per questo soffrono cocenti delusioni. Soffrono poi somatizzando e mostrando segni tipici di timidezza con il loro comportamento: arrossiscono, tendono ad avere le spalle curve, sudano molto, hanno la voce tremolante, arrivano persino ad avere le vertigini.

4. Lo Scorpione

Tra i segni più timidi secondo l’oroscopo al quarto posto c’è lo Scorpione. I nati del segno dello Scorpione sono persone molto riservate. Un alone di mistero le avvolge e tende ad aumentare questa loro immagine. In realtà i timidi Scorpione sono mascherati da agnelli. Dietro i loro silenzi e quella che può sembrare ritrosia, si celano dei predatori rancorosi e che covano vendetta. Meglio non avere a che fare ma soprattutto non sottovalutare uno Scorpione che sembra tanto timido e arrendevole: può attaccarvi da un momento all’altro.

5. Il Capricorno

Tra i segni più timidi secondo l’oroscopo al quinto e ultimo posto c’è il Capricorno. I nati del segno zodiacale del Capricorno possono essere timidi in base alle circostanze, la loro indole è mediamente tranquilla, agli altri appaiono molto chiusi. I nati Capricorno non amano molto la vita sociale, odiano gli impegni mondani, a un evento o una serata tra molte persone stanno sulle loro rivolgendo raramente la parola a qualcuno. Non si curano però di cosa pensano gli altri come fanno altri segni più timidi.