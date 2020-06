Inter – Sassuolo – Tutto sul match – Probabili formazioni – dove vederla in tv o streaming

Inter – Sassuolo scendono in campo mercoledì 24 giugno alle ore 19:30 per la 27a giornata di Serie A dopo aver disputato entrambe il recupero della 25a giornata con risultati totalmente diversi. In questa partita è soprattutto la squadra di casa ad avere bisogno del successo.

Inter – Sassuolo: Tutto sul match

L’Inter dopo essere stata eliminata in semifinale di Coppa Italia dal Napoli è partita bene in campionato dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid, infatti ha superato la Sampdoria in casa per 2-1, grazie alla solita coppia di cannonieri Lukaku-Lautaro. Con questo successo ha mantenuto la terza posizione in classifica ed ora è staccata di 9 punti dalla Juventus, che ha vinto nell’anticipo a Bologna. I nerazzurri credono ancora nello scudetto e per farlo non possono commettere altri passi falsi, quindi in questo match conterà solo vincere.

Il Sassuolo è invece ripartito malissimo subendo un pesantissimo 4-1 dall’Atalanta e trovando la rete dell’onore solo a tempo scaduto. La squadra allenata da De Zerbi ha poco da chiedere al finale di stagione, ma deve mettere in cascina qualche altro punticino per non rischiare di ritrovarsi a lottare nelle ultime giornate per la salvezza. Contro l’Inter portare punti a casa sembra difficilissimo, ma proprio perchè non ha nulla da perdere può tentare il colpaccio.

Inter – Sassuolo: Le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Squalificati: Marlon | Indisponibili: Romagna, Toljan, Tripaldelli, Turati

Inter – Sassuolo: dove vederla in tv o streaming

Il match sarà trasmesso da DAZN, e sarà possibile usufruire della visione tramite computer, smartphone, tablet e smart tv con l’applicazione dedicata, utilizzando Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per chi ha il pacchetto DAZN nel proprio abbonamento Sky, sarà possibile assistere alla partita con l’app presente sul decoder Sky Q, oltre a venire trasmessa sul canale DAZN1.