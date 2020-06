Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 24 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 24 giugno 2020. Siamo arrivati a metà settimana: quali novità vivranno i primi 4 segni zodiacali? Belle emozioni per l’Ariete, tensione alle stelle per il Toro. Ottimo l’amore per i Gemelli, mentre il Cancro deve concentrarsi sulla sua rete di contatti. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 24 giugno 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in ottimo aspetto e regalerà emozioni in più! Ci stiamo avvicinando alla parte finale di giugno, un periodo in cui tu recupererai la voglia di battagliare, cosa che a te piace parecchio, ma che, nel contempo, ti stanca. Sii molto prudente nel gestire trattative, contratti e soldi, perché negli ultimi tempi è saltato qualcosa e farai fatica a rimediare. O forse sei semplicemente tu che hai voglia di cambiare. Nelle prossime ore dovrai riconsiderare amore e amicizie, perché ne stai riscoprendo l’importanza.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 24 giugno 2020: Toro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e giovedì saranno due giornate molto tese. Avresti voglia di arrabbiarti, come succede tutte le volte che le cose non filano lisce come l’olio, ma perdere le staffe, ora, non ti serverebbe un granché! Ci sono circostanze che sono al di fuori del tuo controllo e che richiedono molta lucidità e sangue freddo. Potrebbero saltarti i nervi, cerca piuttosto di usare più diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 24 giugno 2020: Gemelli

Il suggerimento di Paolo Fox per domani è quello di mirare dritto all‘amore. Chi ha appena iniziato una storia, continuerà senza problemi. Chi, invece ha una relazione da tempo, starà pensando di voler far crescere la famiglia, a meno che non sia già arrivata una bella soddisfazione. Il bisogno che hai di ricostruire un nucleo famigliare capace di trasmetterti sicurezza e protezione nasconde, in realtà, una frattura nel lavoro, una sorta di incertezza, o la necessità di ricominciare con nuovi progetti. Inoltre, nei prossimi mesi le stelle favoriranno in modo particolare chi avrà il coraggio di investire.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 24 giugno 2020: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani dovresti dedicare più spazio all’amore: se vuoi far crescere un rapporto o se desideri verificare una relazione appena nata, ti converrà aspettare il 7 agosto, giorno in cui Venere raggiungerà il tuo segno. Mentre venerdì e sabato saranno due giornate molto produttive per ciò che riguarda i contatti, per cui approfittarne!