Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 24 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 24 giugno 2020. Ci stiamo avvicinando al giro di boa di questa settimana: cosa succederà ai 4 segni centrali dello zodiaco? Nuova forza per il Leone e la Bilancia. La Vergine ha bisogno di concretezza, mentre per lo Scorpione ci vuole prudenza. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 24 giugno 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai particolarmente forte, merito di questa Luna in buon aspetto a Marte, pianeta dell’energia. Ma l’energia ritrovata andrà indirizzata verso un obiettivo, non dimenticarlo! Il fatto è che in questo momento tu accusi un po’ di stanchezza fisica, forse addirittura del nervosismo. Qualcuno sentirà il bisogno di chiudere un rapporto di lavoro, di tagliare i ponti con chi si è comportato in modo scorretto.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 24 giugno 2020: Vergine

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avvertirai un gran bisogno di concretezza, di conferme pratiche. E forse il partner ti troverà con la testa altrove proprio per questa ragione. Non farti sopraffare dalle circostanze; se saprai muoverti con sapienza otterrai bei risultati. In amore non ci saranno grossi problemi, ma nemmeno grandi novità: tutto è fermo, ma solo perché tu hai la testa presa dal lavoro. Sarebbe il caso che ora avessi al tuo fianco qualcuno in grado di capirti e di non arrabbiarsi troppo con te.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 24 giugno 2020: Bilancia

Secondo il popolare astrologo di Rai2 domani e giovedì saranno due giornate in cui avrai una bella forza e sarai capace di risolvere molte difficoltà. Nei giorni scorsi hai sentito un po’ di delusione per una conferma con non è arrivata. Come più volte ripetuto, giugno e luglio non ti porteranno grandi novità, per cui dovresti concentrarti su nuovi progetti, su altro. Per esempio, in amore se senti che la persona al tuo fianco è troppo morbosa o possessiva, entro agosto potresti pensare di chiudere la relazione e di cercare altrove.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 24 giugno 2020: Scorpione

Fai attenzione, come raccomanda l’oroscopo di Paolo Fox, perché domani e giovedì ritorneranno a galla vecchi conflitti piuttosto stancanti. Anche perché da pochi giorni hai dovuto fare i conti con una situazione molto faticosa e adesso sei ancora un po’ giù di corda. Nei prossimi giorni cerca di parlare poco, finché almeno non avrai risolto un tuo problema personale che ti assilla parecchio. Da venerdì in poi, le stelle garantiscono un bel miglioramento.