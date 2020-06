Ricetta cheesecake senza cottura: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta che vi proponiamo in questo articolo è quella della cheesecake fredda, senza cottura, è una delle più facili in assoluto da realizzare, ci vuole pochissimo tempo per prepararla, ma il risultato è super gustoso.

Un dolce ottimo da servire sia a fine pasto come dessert, ma se avanza non abbiate paura è ottima anche per una colazione gustosa o una merenda.

Cheesecake senza cottura – Ingredienti

Con le seguenti dosi si otterranno circa 8-10 porzioni.

PER LA BASE:

250 g di biscotti tipo digestive

125 g di burro

PER IL RIPIENO:

750 g di formaggio fresco tipo Philadelphia

170 ml di panna fresca

80 g di zucchero semolato

1/2 bacca di vaniglia

8 g di gelatina alimentare in fogli

PER LA COPERTURA:

250 g di confettura di lamponi

qualche goccia di succo di limone

mezzo bicchiere di acqua

Cheesecake senza cottura – Preparazione e consigli utili

Iniziate la preparazione della cheesecake senza cottura dalla preparazione della base: tritate i biscotti finemente con il mixer, metteteli in una ciotola e amalgamateli con il burro fuso. In alternativa potete polverizzarli con un batticarne dopo averli chiusi in un sacchetto per alimenti. Disponete il composto ottenuto a ricoprire il fondo di uno stampo a cerniera da 22 cm di diametro, livellando bene con il dorso di un cucchiaio. Ponete in frigorifero fino al momento di comporre il dolce.

Mettete in ammollo la gelatina in acqua fredda per il tempo indicato sulla confezione, circa 10 minuti. In una ciotola montate il formaggio fresco con lo zucchero, 150 g di panna e i semi di vaniglia estratti dalla bacca, fino a ottenere un composto omogeneo. Ponete la panna restante in una casseruola e fatela scaldare. Unitevi la gelatina ben strizzata e mescolate fino a quando si sarà sciolta.

Fate raffreddare e aggiungete il miscuglio al composto di formaggio fresco, amalgamando bene. Versate il tutto sulla base di biscotti, livellate e ponete in frigorifero per almeno 4 ore. Trascorso questo tempo scaldate la marmellata di lamponi in un pentolino con l’acqua e il succo di limone. Lasciatela intiepidire e distribuitela sulla superficie del dolce. Ponete nuovamente in frigorifero per 1 ora, quindi sformate la cheesecake fredda e servite.