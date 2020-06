Sossio Aruta taglio agli invitati | Matrimonio senza inquilini del GF Vip

By

Sossio Aruta continua i preparativi per il suo matrimonio insieme a Ursula Bennardo e da un taglio netto agli invitati. Sembra infatti che, l’ex gieffino abbia già stilato una lista di invitati ma soprattutto di chi non vuole vedere durante il suo matrimonio. Una fetta degli inquilini che hanno condiviso con lui la casa del Grande Fratello Vip non riceverà il famoso invito dalla coppia. Di chi stiamo parlando?

Una promessa è una promessa e Sossio ha così mantenuto la sua quando, all’interno degli studi di Maria De Filippi a Uomini e Donne ha chiesto a Ursula di sposarlo. Un gesto che aveva preventivato già all’interno della casa più spiata d’Italia e che, ha deciso di fare proprio nel programma dove tutta la loro storia d’amore è iniziata. Un gesto agli occhi dei fan molto romantico ma Sossio ha dovuto prendere anche una decisione molto importante.

Sossio Aruta taglio agli invitati

In questi giorni la coppia sta continuando i preparativi per il loro matrimonio che, avrebbero voluto celebrare in questi mesi di estate ma che, a causa dell’emergenza Codiv-19, rimanderanno al prossimo anno. Sossio e Ursula sono ormai una coppia solida e insieme a tutti i loro figli e alla piccola Bianca avuta dal loro amore, hanno deciso di diventare marito e moglie a tutti gli effetti.

L’ex gieffino però, sembra aver preso una grande decisione e durante questi ultimi giorni ha spiegato chi, secondo lui, meriti di essere invitato al suo matrimonio. Questo ha spinto Sossio Aruta a fare un taglio agli invitati spiegando quali inquilini del Grande Fratello Vip non inviterà assolutamente.

Ex gieffino e i nomi degli inquilini tagliati fuori

Sossio Aruta sembra non aver ancora superato alcune discussioni nate all’interno del Grande Fratello Vip, confessando ai suoi fan chi non sarà invitato al loro matrimonio: “Antonio Zequila, Teresanna Pugliese, Licia Nunez e Fernanda Lessa”.

Gli ex gieffini infatti, hanno avuto più volte animate discussioni con Sossio, arrivando al punto di alzare la voce e di criticare l’ex cavaliere come persona e la sua famiglia. Un gesto che Aruta non ha ancora perdonato e che lo ha spinto a tagliarli fuori dagli invitati.

A differenza degli ex inquilini sopra elencati, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno voluto spiegare e specificare anche chi invece, è stato invitato: ““Chi ci sarà? Non mancheranno Aristide Malnati, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Valeria Marini, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Ida Platano del Trono Over”.