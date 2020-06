Torino – Udinese: Ultime dai campi – Statistiche – Highlights andata – Video

Torino – Udinese sono due squadre in crisi di risultati, che si affrontano questa sera alle ore 21:45 per la 27a giornata di Serie A con l’assoluto bisogno di fare punti per risollevarsi dai bassifondi della classifica.

Torino – Udinese: Ultime dai campi

Qui Torino – Longo dovrebbe confermare la difesa vista all’opera contro il Parma. Davanti a Sirigu, nella linea a tre ci sarà dunque ancora Bremer accanto a Izzo e N’Koulou, ma occhio anche all’opzione Lyanco. A centrocampo, in mezzo, accanto al ‘General’ Rincon è probabile l’impiego di Meité, con De Silvestri e Berenguer a presidiare le due fasce. In attacco Zaza rischia la panchina dopo la brutta prova contro i ducali, ma al momento è ancora l’opzione favorita per fare coppia con Belotti, con Edera piazzato alle loro spalle. Ancora indisponibili per infortunio Verdi e Baselli, mentre Ansaldi è recuperato e torna tra i convocati. L’ex nerazzurro è però destinato a iniziare il match dalla panchina.

Qui Udinese – Gotti si affiderà al consueto 3-5-2 dei friulani. In attacco tandem formato da Okaka e Lasagna, favoriti su Nestorovski. Alle loro spalle, in mediana, regia affidata a Mandragora, con De Paul e Fofana mezzali e sulle due fasce Stryger-Larsen e Sema in vantaggio sulla concorrenza rispettivamente di Ter Avest e Zeegelaar. Qualche dubbio nel reparto arretrato, con Samir favorito su Becao e De Maio per completare la linea a tre con Troost-Ekong e Nuytinck. La porta sarà difesa dall’argentino Musso.

Torino – Udinese: Statistiche

In Serie A le due formazioni si sono affrontate 34 volte in casa dei granata, con un bilancio di 17 successi del Torino, 9 affermazioni dell’Udinese e 8 pareggi.

Complessivamente la squadra friulana ha vinto soltanto una delle ultime 8 gare interne di campionato contro il Torino in Serie A, riportando per il resto 3 pareggi e 4 k.o. Per quanto riguarda le sole gare interne, i piemontesi hanno inoltre mantenuto la loro porta inviolata in 6 degli ultimi 8 incroci, compresi i 2 più recenti.

Il Torino ha collezionato 3 sconfitte di fila e un pareggio nel recupero con il Parma nelle ultime 4 gare disputate, mentre l’Udinese ha totalizzato 4 pareggi consecutivi. Soltanto nel 1982/83 i friulani ottennero una serie più lunga di segni X di fila, in quel caso addirittura 7.

L’Udinese è inoltre la squadra che in questa Serie A ha raccolto meno punti lontano da casa, ovvero 9, ed è quella che rispetto alle altre ha segnato meno reti di tutte dall’interno dell’area, soltanto 18.

Torino – Udinese: Highlights andata – Video

All’andata il 20 ottobre 2019 è stata l’Udinese ad avere la meglio vincendo per 1-0, grazie alla rete siglata da Okaka. Ecco il Video: