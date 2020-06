Atalanta – Lazio: Ultime dai campi – Statistiche – Gol andata Video

Atalanta – Lazio questa sera alle 21:45 daranno vita al big match della 27a giornata di Serie A, in una sfida che si preannuncia spettacolare e importantissima per le sorti della classifica. Di seguito scopriamo insieme le ultime indiscrezioni che arrivano dalle due squadre.

Atalanta – Lazio: Ultime dai campi

Qui Atalanta – Gasperini col dubbio Ilicic che, a differenza dall’ultima gara, dovrebbe rivedersi quantomeno in panchina: spazio a Malinovskyi sulla trequarti a supporto della coppia Gomez-Zapata, con Muriel scalpitante e pronto a subentrare. Ballottaggio serrato tra Hateboer (in pole) e Castagne sulla corsia di destra, Palomino dovrebbe spuntarla su Caldara nel trio di difesa.

Qui Lazio – Accanto all’intoccabile Immobile dovrebbe esserci Correa, in vantaggio su Caicedo che potrebbe accomodarsi in panchina. Capitolini privi dell’infortunato Lucas Leiva che sarà sostituito da Cataldi. Ancora out anche Lulic sulla fascia sinistra: chance per Jony. Mancheranno anche Marusic, Luiz Felipe, Adekanye e Raul Moro.

Atalanta – Lazio: Statistiche

Sono 51 gli incontri tra nerazzurri e biancocelesti nella massima serie con il pareggio che è il risultato uscito più frequentemente, ovvero 22 volte, poi ci sono 21 successi dei padroni di casa e 8 degli ospiti. Le marcature complessive sono state 110 (69-41 il parziale per gli orobici).

Nelle ultime tre stagioni si sono registrati tutti i risultati possibili: lo scorso campionato vittoria bergamasca per 1-0 con rete di Zapata al 1′, due annate fa pirotecnico pareggio per 3-3 con bella rimonta capitolina, in svantaggio prima per 2-0 e poi 3-1, mentre tre stagioni fa vittoria della Lazio con tantissimi gol (4-3) dove alla mezz’ora i biancocelesti erano avanti per 3-0.

Atalanta – Lazio: Gol andata Video

Nella gara di andata all’Olimpico c’è stato spettacolo e gol con il risultato finale fissato sul 3-3. Ecco il Video dei gol e delle azioni salienti: