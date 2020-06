Calciomercato Fiorentina – Akgun è il nuovo Under

Calciomercato Fiorentina – Si è parlato molto dei possibili innesti per il nuovo anno, senza dimenticare che Amrabat è praticamente già un giocatore della Fiorentina, e sfumato Tonali che ha dichiarato di volere l’Inter i viola pensano anche e soprattutto al futuro, e per questo motivo avrebbero messo gli occhi sull’erede di Under, un giovane classe ‘2000 che sta dando spettacolo in Turchia.

Calciomercato Fiorentina – Ecco Akgun, il nuovo Under

Dalla Turchia arrivano voci di mercato, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni su Yunus Akgun giocatore del 2000 in forza al Galatasaray. Il calciatore è un esterno offensivo che ama giocare a destra per convergere sul sinistro e tirare verso la porta. Ha già fatto il suo esordio in Champions League anche se i primi gol sono arrivati in coppa di Turchia grazie ad una tripletta ai danni del Boluspor.

Il giovane gioiellino del Galatasaray in passato era seguito da Roma e Lazio, ma nessuna delle due squadre ha poi voluto fare questo investimento, ad oggi sono ben quattro le squadre italiane che hanno chiesto informazioni per Akgun, e sono: Parma, Cagliari, Verona e logicamente la Fiorentina.

Le sensazioni sono quelle che Commisso vuole creare il giusto mix di esperienza e giovani, sarebbe questo il progetto che vuole portare avanti il presidente dei viola, che aveva messo nel mirino un altro giovane italiano, stiamo parlando di Tonali, che nelle ultime ore, però, ha fatto sapere che preferisce spostarsi a Milano sponda Inter, intende continuare lì la sua carriera e respingerà ogni offerta da qualsiasi club.

Calciomercato Fiorentina- Le ultime su Cistana

La viola oltre al centrocampo, ha un altro tassello da sistemare, quello della difesa. Con la certezza che Milenkovic andrà via la società ha bisogno di rimpiazzare un giocatore in quel ruolo che possa garantire la stessa solidità difensiva offerta dal serbo. I nomi fatti per quel ruolo sono molti uno su tutti è quello di Thiago Silva, ma al momento la richiesta del giocatore non soddisfa i criteri economici del club.

Allora potrebbe arrivare un giovane dal Brescia, stiamo parlando di Andrea Cistana, il classe ’97 ha disputato un’ottima stagione in Serie A, e con il Brescia che è con un piede in B molte squadre si sono interessate a lui per cercare di prenderlo e farlo continuare a giocare nella massima serie.

Il suo agente, Beppe Gall, è stato avvistato al centro sportivo Davide Astori, dopo il match disputato proprio tra queste due società in casa dei viola. La trattativa è stata aperta e adesso bisogna trovare la giusta intesa per portare a Firenze uno dei difensori giovani più forti che ci sono nel nostro campionato.