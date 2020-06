Calciomercato Inter, Moses e Sanchez via il 30 giugno? E sul futuro di Sensi….

Oggi è giornata di campionato per l’Inter ma questo non frena il calciomercato della società nerazzurra, che si trova davanti ad alcuni nodi da sciogliere anche in tempi brevissimi come quelli riguardanti Moses e Sanchez, ma anche sul futuro di Sensi sono nate delle perplessità.

Moses e Sanchez via il 30 giugno?

Moses e Sanchez sono entrambi in prestito rispettivamente dal Chelsea e dal Manchester United e il 30 giugno prossimo potrebbero far ritorno alle loro squadre di appartenenza, questo perchè l’Inter non ha ancora trovato l’accordo con i due club di Premier League sul prolungamento fino ad agosto dei due prestiti.

La società nerazzurra vorrebbe che a pagare le mensilità dopo il 30 giugno fossero proprio Chelsea e Manchester United, proposta bocciata sul nascere dai due club. Questo potrebbe portare ad un addio anticipato dei due calciatori, che comunque l’Inter sembra non essere disposta a riscattare.

Moses ha molto deluso e quindi anche Conte non si opporrebbe ad un suo addio, mentre Sanchez è apparso in buono spolvero nelle ultime gare ed il tecnico vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione, tenendo conto che c’è anche l’Europa League da disputare, trofeo che i nerazzurri vogliono vincere.

E’ molto probabile quindi che Inter e United cercheranno di trovare un accordo per il cileno, magari dividendosi l’ingaggio dei prossimi mesi.

Sensi, può essere addio

Un altro capitolo molto delicato in casa nerazzurra è quello riguardante il centrocampista Stefano Sensi. Il calciatore ha dimostrato tutte le sue qualità quando è stato in forma, ma durante la stagione ha subito diversi infortuni che lo hanno costretto a stare lontano dai campi per diversi mesi.

Questa fragilità fisica sta facendo riflettere la dirigenza nerazzurra e anche il tecnico Conte, che non può permettersi di avere in rosa un calciatore a mezzo servizio, per questo il riscatto fissato con il Sassuolo tra i 20 ed i 22 milioni di euro, cifra che l’Inter non è disposta a pagare e aspetta dalla società neroverde un forte sconto proprio in virtù dei tanti infortuni capitati al calciatore.

Il Sassuolo non vuole discostarsi però dalla cifra richiesta, anche perchè in caso di non riscatto non avrebbe problemi a rivendere il calciatore ad altre società.

L’Inter dal canto suo ha in mano Tonali e quindi non sembra pronta a fare follie economiche per Sensi.