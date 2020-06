DIRETTA STREAMING – Atalanta – Lazio – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Atalanta – Lazio – Gara delicatissima tra orobici e capitolini biancocelesti, visto che un il risultato di questa partita potrà influire in maniera decisiva sul campionato. La partità avrà inizio allo stadio Atleti Azzurri d’Italia il 24 giugno alle ore 21.45.

Splendida stagione dell’Atalanta, che attualmente occupa la 4° posizione in classifica, ultimo posto utile per la qualificazione in Champions League, competizione dove i nerazzurri sono riusciti a passare al turno successivo in maniera incredibile.

Discorso simile per la Lazio, per molti inaspettatamente la vera anti-Juve, visto che il collettivo di Simone Inzaghi è ad un solo punto di distanza dalla capolista Juventus: una vittoria sul campo difficile dell’Atalanta significherebbe scavalcare i bianconeri.

Atalanta – Lazio – DIRETTA STREAMING

La partita, esclusiva di Sky, verrà trasmessa tramite satellite sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), oltre che tramite app SkyGo e piattaforma NowTv.

Tuttavia provvederemo ad aggiornare la pagina in diretta live con i video dei gol e azioni salienti.

Atalanta – Lazio – Highlights