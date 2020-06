Formula 1 – Dopo il Mugello si aggiungono anche Portimao e Hockenheim?

La FIA ha annunciato date e circuiti delle prime otto tappe del calendario 2020, con inizio a Spielberg (Austria) il 5 luglio fino al Gran Premio d’Italia, in programma a Monza il 6 settembre. Tutto fa pensare che la trasferta italiana proseguirà il 13 settembre sul circuito del Mugello, ma la stagione europea potrebbe proseguire, un pò a sorpresa, anche dopo la tappa toscana.

Mancano ancora 4 mesi alle trasferte oltreoceano ma la situazione Covid-19 potrebbe influenzare ancora il calendario: in USA e Brasile la pandemia non è ancora stata debellata, e oltre ad Austin la F1 vorrebbe un altro gran premio nelle Americhe (Brasile, Canada e Messico in lizza) ma il tempo passa e pianificare la seconda parte di stagione non è affatto semplice. Proprio per questo Liberty sta già studiando un piano “B” per non farsi trovare impreparata: estendere il campionato su terra europea portando addirittura a 13 le tappe nel vecchio continente. Ad oggi prendono quota le piste di Portimao (Portogallo) e Hockenheim (Germania), due piste storiche che vorrebbero rientrare nel circus.

Non è da escludere che qualche autodromo riesca ad organizzare due gran premi sulla stessa pista: il Bahrein ha già dato la propria disponibilità, l’Italia addirittura ha proposta Mugello e Imola. Il finale di stagione è previsto ad Abu Dhabi (week-end doppio?) a fine novembre.