Formula 1 – Zanardi: le condizioni restano gravi ma stabili. Il figlio su Instagram: “io questa mano non la lascio”

Restano stazionarie le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato al Policlinico alle Scotte di Siena. L’atleta, ancora in terapia intensiva, ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche. Il quadro neurologico resta grave. Il policlinico informa che, “sentita la famiglia, si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute“.

“Le condizioni di stabilità ci confortano ogni volta che si aggiunge una giornata, però tutte le valutazioni del caso potranno essere completate solo quando verrà ridotto lo stato di sedazione“. Lo ha sottolineato, rispondendo alle domande dei giornalisti, Roberto Gusinu, direttore sanitario dell’azienda ospedaliera universitaria di Siena, dopo avere letto il comunicato ufficiale sulle condizioni di Zanardi.

In questo momento – ha precisato Gusinu- non è prevista alcuna riduzione della sedazione. E’ una valutazione che verrà fatta nei prossimi giorni. Dobbiamo aspettare perchè si è deciso di continuare a far riposare il cervello e il corpo del paziente.

Significativa la fotografia caricata su Instagram da Niccolò Zanardi, figlio di Alex, della sua mano che stringe quella del padre e la scritta: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”.