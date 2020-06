Frasi del buongiorno – Le migliori di mercoledì – 24 giugno

Frasi del buongiorno. Siamo a metà settimana e la frase del buongiorno rincuora perché presto arriverà il weekend. Avrai modo di riposarti dallo stress lavorativo ma anche distrarti in compagnia degli amici.

Abbiamo pensato ad una raccolta di frasi che potessero essere usate come messaggio per vari destinatari. Troverai frasi d’aurore perfette per un buongiorno più riflessivo ma anche frasi per un amico divertenti e simpatiche. Certamente c’è quello che stai cercando e vedrai che chi la riceverà sarà felice di iniziare con più entusiasmo la giornata dopo aver ricevuto il tuo buongiorno.

Frasi del buongiorno – Mercoledì – 24 giugno

• Fra speranza e affanni, fra timori e rabbia immagina che l’alba di ogni giorno sia l’ultima per te: le ore che seguiranno e non speravi più saranno tutte un incanto. (Orazio)

• Ogni nuovo mattino uscirò per strada cercando i colori. (Cesare Pavese)

• L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero. (Victor Hugo)

• Il bello della vita è esserci anche questa mattina e sorseggiare i primi raggi di luce come se fosse un miracolo. (Edith Pearlman)

• La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. (Voltaire)

• Il primo saluto del mattino lo si dà alle persone speciali. Buongiorno amore!

• Sei la prima persona a cui penso al mattino. Di cui sogno la notte. Sei tutto ciò che voglio. Buongiorno amore!

• Io il messaggio del buongiorno lo imporrei con una legge, è tropo bello è tipo ho aperto gli occhi e nei miei pensieri c’eri tu.

• Ogni giorno è diverso dall’altro, ogni alba porta con sé il suo speciale miracolo, il suo istante magico, in cui si distruggono gli universi passati e nascono nuove stelle. Buongiorno

• Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te. Buongiorno