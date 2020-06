Parliamo spesso dei segni zodiacali e in questo articolo vogliamo soffermarci sui loro rappresentanti maschili più audaci e nerboruti. Scopriremo dunque gli uomini più forti secondo l’oroscopo: classifica.

1. L’uomo Toro

Al primo posto degli uomini più forti secondo l’oroscopo la classifica vuole il Toro. L’uomo Toro è possente e nerboruto, forte fisicamente grazie al fisico generalmente robusto. L’uomo Toro è forte anche come persona, non si perde in elucubrazioni mentali, sentimentalismi o insicurezze, ha un carattere deciso e mai timido. L’uomo Toro viene dunque considerato un uomo forte anzi, il più forte di tutti.

2. L’uomo Ariete

Al secondo posto tra gli uomini più forti secondo l’oroscopo la classifica vede l’Ariete. Forte fisicamente poiché abbastanza tarchiato come il Toro, l’uomo Ariete ha una grande carica di energia ed è capace di rialzarsi prontamente di fronte a ogni ostacolo. Gli uomini del segno zodiacale dell’Ariete sono forti interiormente perché assenti di empatia, sono indipendenti e sicuri di sé, arroganti, aggressivi, prepotenti, sfidano tutto e tutti senza paura, costringono gli altri a soccombere al loro volere. Durante un diverbio dai toni accessi possono anche arrivare alle mani usando la forza fisica.

3. L’uomo Leone

Al terzo posto tra gli uomini più forti secondo l’oroscopo troviamo il Leone. L’uomo Leone è un vincente nato, venuto al mondo per fare grandi cose. L’uomo Leone ha una fiducia assoluta nelle proprie capacità e una forza d’animo incredibile. L’uomo del segno zodiacale del Leone accetta le sfide, non si tira mai indietro, affronta le cose con coraggio, combatte per raggiungere i suoi obbiettivi. Un Leone non ha mai paura di rischiare e questa caparbietà lo porta lontano. E’ inoltre forte anche fisicamente grazie a una particolare prestanza muscolare.

4. L’uomo Sagittario

Al quarto posto tra gli uomini più forti secondo l’oroscopo c’è il Sagittario. L’uomo del Sagittario è abbastanza forte fisicamente grazie ad un fisico alto, atletico e palestrato. E’ molto forte anche interiormente: l’uomo del segno del Sagittario non si abbatte mai davanti alle difficoltà, prosegue con ottimismo, calma e positività perché sa che con le sue azioni potrà cambiare anche le condizioni meno favorevoli volgendole a suo favore.

5. L’uomo Scorpione

Chiude la classifica degli uomini più forti secondo l’oroscopo al quinto e ultimo posto lo Scorpione. L’uomo del segno zodiacale dello Scorpione ha un grande magnetismo e una forte personalità, è indipendente e fiducioso, abituato a camminare da solo nella vita. L’uomo del segno zodiacale dello Scorpione sa farsi strada lungo la via del suo obiettivo e raggiungerà il traguardo distruggendo tutti gli ostacoli. Molto forte interiormente l’uomo Scorpione non ha però una particolare forza fisica ma la sua mente è talmente possente che non ne ha bisogno.