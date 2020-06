Le stelle possono aiutarci a capire quali tra i dodici segni zodiacali sono più propensi a cedere al demone della gelosia. Gli uomini più gelosi dello Zodiaco: ecco la classifica dei peggiori.

1. Il Toro

Al primo posto tra gli uomini più gelosi dello Zodiaco c’è quello del segno zodiacale del Toro. L’uomo Toro è il più geloso di tutti, molto possessivo con la partner sia da fidanzato che da sposato. Se viene tradito l’uomo del segno zodiacale del Toro può anche perdonare, dopo però lunghi musi e ripicche, ma cambierà atteggiamento nei confronti della partner, di cui non si fiderà più. L’uomo del segno zodiacale del Toro resta profondamente segnato dal tradimento e si incattivisce, diventando meno propenso a fidarsi e più geloso. L’uomo del segno zodiacale del Toro preferisce stare a casa e impone lo stesso alla partner, di cui critica il modo di vestire secondo lui non adatto a non attirare sguardi indiscreti. La gelosia dell’uomo Toro è davvero troppa.

2. Il Vergine

Tra gli uomini più gelosi dello Zodiaco c’è anche il Vergine, al secondo posto di questa classifica. L’uomo del segno zodiacale della Vergine è molto geloso della persona che ama. E’ però anche orgoglioso per cui non vorrà dare a vedere quanto brucia dentro per la gelosia nei confronti della partner. Se un uomo del segno zodiacale della Vergine vede qualcuno fare il simpatico con la compagna prova dentro di sé una rabbia incredibile. E sarà difficile non notarlo perché vedremo l’uomo Vergine cambiare umore, arrabbiarsi, fare una scenata.

3. Il Leone

Gli uomini più gelosi dello Zodiaco: al terzo posto della classifica c’è il Leone. L’uomo del segno zodiacale del Leone è molto sicuro di sé e altrettanto orgoglioso. Esprime i propri sentimenti in modo teatrale e plateale, li esaspera ed esagera anche quando si tratta di gelosia. In realtà la sua sicurezza non lo rende davvero geloso alla follia ma quel poco che prova lo deve comunque far vedere in modo plateale. L’uomo del segno zodiacale del Leone teme il tradimento e se non ha fiducia nella partner nessuno può fargli cambiare idea. L’unico rimedio alla gelosia del Leone è fargli le coccole per appianare ogni divergenza.

4. Il Sagittario

Tra gli uomini più gelosi dello Zodiaco chiude la classifica al quarto e ultimo posto quello del segno zodiacale del Sagittario. Ottimista e solare, l’uomo del segno zodiacale Sagittario, posato e tranquillo, diventa geloso anche se non lo mostra apertamente e si infastidisce se qualcuno fa il simpatico con la partner. L’uomo del segno zodiacale del Sagittario non ammette la mancanza di sincerità e, una volta tradito, troncherà il rapporto in maniera irreversibile con la partner.