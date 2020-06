Inter – Sassuolo, riguarda l’incredibile goal sbagliato a porta vuota da Gagliardini! – VIDEO

E’ indubbiamente uno dei goal sbagliati più clamorosamente da un calciatore quest’anno, quello di Gagliardini, centrocampista dell’Inter, durante la gara di campionato dei nerazzurri contro il Sassuolo, sul risultato di 2 a 1 per i padroni di casa.

Nel secondo tempo, poco dopo l’ora di gioco, l’Inter ha una grande occasione di poter trovare il terzo goal su imbeccata di Lautaro che trova Lukaku che riesce a tirare in porta: il tiro è violento ma il portiere Consigli respinge corto a lato, dove sbuca Gagliardini che incredibilmente a pochissima distanza riesce a colpire la traversa. Era letteralmente molto più difficile da sbagliare che da segnare…

Oh no… Gagliardini with the miss of the season 😱 #InterSassuolo pic.twitter.com/v7uZC19sRm

— Sacha Pisani (@Sachk0) June 24, 2020