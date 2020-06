Inter – Sassuolo: Ultime dai campi – Statistiche – Video gol andata

Inter – Sassuolo questa sera alle 19:30 si incrociano per la 27a giornata di Serie A in una gara che i nerazzurri devono assolutamente vincere per mantenere vive le speranze di titolo. Scopriamo nel dettaglio come le due squadre si avvicinano al match.

Inter – Sassuolo: Ultime dai campi

Qui Inter – Conte ha ancora qualche dubbio a centrocampo da sciogliere: Gagliardini ha convinto a metà, Brozovic e Sensi sono ancora ai box, ragion per cui la candidatura di Borja Valero si fa sempre più importante. Lo spagnolo era subentrato a San Siro contro i blucerchiati, nel tentativo di ristabilire l’ordine e ‘pulire’ la manovra interista, ad un certo punto andata in difficoltà al cospetto di una squadra rivitalizzata dal goal quasi casuale di Thorsby. Candreva e Young sono in vantaggio per le fasce anche se l’inglese è insidiato da Biraghi. In difesa De Vrij potrebbe lasciare il posto a Ranocchia.

Qui Sassuolo – Senza l’infortunato Toljan, sulla destra spazio a Müldür. Chiriches in leggero vantaggio su Magnani al centro della retroguardia, Obiang e Locatelli in mediana. Sulla trequarti c’è Djuricic che dovrebbe spuntarla su Traoré: intoccabili Berardi, Boga e la punta Caputo.

Inter – Sassuolo: Statistiche

Se si guardano ai precedenti di Inter-Sassuolo troviamo ben 13 sfide. I risultati sono favorevoli ai neroverdi, che hanno vinto 7 volte contro le 5 vinte dall’Inter. Uno solo il pareggio. Bomber dell’incontro è Domenico Berardi, con 5 reti realizzate contro i nerazzurri.

A San Siro i numeri sono simili. In 6 sfide si contano tre vittorie del Sassuolo, due dell’Inter e un pareggio.

Inter – Sassuolo: Video gol andata

All’andata la gara si è chiusa con la vittoria dell’Inter per 4-3, ecco il video delle azioni salienti e dei gol: