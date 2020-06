Milan News – Infortuni: Ibrahimovic si appresta a fare il suo ritorno in campo con la maglia del Milan. L’attaccante svedese si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovo controllo al muscolo soleo del polpaccio destro per verificare le proprie condizioni in vista del rientro in campo.

Milan News – Infortuni: Ibrahimovic rientra, Musacchio no

Ibrahimovic torna in campo. Al momento gli sviluppi dopo l’ultimo controllo al soleo, infortunatosi lo scorso 25 maggio, fanno ben sperare. L’attaccante dovrebbe andare in panchina nella prossima partita contro la Roma, e poi potrebbe essere schierato titolare nel turno successivo contro la SPAL, il prossimo 1 Luglio. Un rientro attesissimo che potrebbe rilanciare il Milan, già vittorioso per 1-4 contro il Lecce lunedì sera, anche nella rincorsa ai posti che valgono la qualificazione alle prossime competizioni UEFA. Anche se la squadra si è mostrata tutto sommato equilibrata al Via del Mare, sfruttando gli errori degli avversari salentini, il rientro di Ibrahimovic fornirà ulteriore smalto e pericolosità ad un attacco apparso troppe volte sterile.

E se in attacco le notizie sono buone, non si può dire altrettanto per la difesa. Che la stagione di Mateo Musacchio fosse finita si sapeva. Che l’infortunio potesse tenerlo fuori anche nella prima parte della prossima stagione, invece, si sperava non si avverasse. Ed invece il comunicato emesso in seguito all’intervento alla caviglia, si è capito che il rientro non avverrà prima di quattro mesi, salvo ulteriori complicazioni. Una brutta botta per il calciatore, che aveva iniziato la stagione da titolare, e per Pioli che dovrà fare a meno di uno dei centrali più affidabili. Sta scalando però le gerarchie il giovane Gabbia: il ragazzo sta convincendo sempre più sia in allenamento che in partita: esemplare lo spezzone giocato al posto di Kjaer proprio contro il Lecce.