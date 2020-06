Nero a metà 2 – La seconda stagione – Anticipazioni

Nero a metà 2 ci sarà: questa la certezza con cui dovranno fare i conti i fan della serie tv crime con Claudio Amendola. Abbiamo appena assistito alle repliche della prima stagione e seguito le vicende di Carlo Guerrieri e Malik, interpretato da Miguel Gobbo Diaz.

Adesso è arrivato il momento di scoprire che cosa ci riserva la seconda stagione: Nero a metà 2 potrà ancora contare su 12 episodi. Verranno raccolti in sei diverse serate e la trama, ci dicono le anticipazioni, riguarderanno i casi e anche una traccia orizzontale.

Nero a metà 2 – Anticipazioni e trama

Nero a metà 2 si prepara a regalare una promozione sia a Guerrieri che a Malik. Il finale della prima stagione ci ha regalato la verità sulla morte di Clara, la moglie dell’Ispettore e anche sull’assassino di Bosca. Allontanati i sospetti, Guerrieri può finalmente avere un avanzamento di carriera. Nella seconda stagione, i due protagonisti avranno tra l’altro lo stesso ruolo di Ispettore Superiore. Dovranno collaborare come sempre e trovare un punto d’incontro, nonostante le loro diversità. Anche se il caso Bosca sembra concluso, continuerà ad essere presente nella trama.

Malik intanto soffre le pene d’amore: Alba (Rosa Diletta Rossi) ha scelto di lasciarlo dopo il tradimento fatto alle spalle del padre ed è tornata da Riccardo, il suo ex. Nel cuore di Carlo invece c’è ancora Cristina, l’edicolante a cui è legato da parecchi anni e sembra proprio che la loro relazione sia arrivata ad un punto di svolta. Confermati intanto tutti i personaggi principali incontrati nel primo capitolo, da Fortunato Cerlino (Muzo) fino a Margherita Vicario (Cinzia Repola). Per quanto riguarda la visione in streaming e in tv, Nero a metà 2 tornerà come sempre sul piccolo schermo della Rai e verrà poi distribuito su Raiplay. Gli utenti però potranno gustarsi le puntate anche su Netflix.