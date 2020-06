Ricetta pasta e ceci: ingredienti, preparazione e consigli

By

I ceci sono legumi che con la loro genuinità e dolcezza si prestano bene alla preparazione di molte ricette, come primi, secondi, antipasti, insomma possono essere utilizzati in molti modi differenti.

La ricetta che vi proponiamo oggi è la pasta con i ceci, un piatto molto gustoso, semplice da preparare e saziante.

Pasta e ceci – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono sufficienti per 4 persone.

ceci secchi (400gr)

pasta mista (250gr)

cipolla (1)

pomodorini (10)

aglio (1 spicchio)

pancetta (60gr)

rosmarino (1 rametto)

salvia (5 foglie)

prezzemolo (1 mazzetto)

peperoncino (1)

olio e.v.o. (q.b.)

pepe (q.b.)

Pasta e ceci – Preparazione

Mettere i ceci in ammollo, la sera prima e per almeno 12 ore, in acqua con un pizzico di bicarbonato.

Sciacquarli più volte e scolarli.

In un tegame, possibilmente di terracotta, soffriggere in 4 cucchiai di olio e.v.o. la cipolla affettata sottilmente, la pancetta tagliata a cubetti e il peperoncino.

Aggiungere un battuto di prezzemolo, rosmarino, salvia e aglio tritati e lasciare insaporire.

Aggiungere i pomodorini spellati, privati dei semi e tagliati a cubetti, e salare. Aggiungere i ceci al sugo facendo saltare per un paio di minuti.

Coprire con acqua fredda e lasciar cuocere a fuoco lento per almeno un paio d’ore. Quando i ceci saranno cotti, frullarne un terzo e aggiungerli al sugo: buttare la pasta e cuocere secondo i tempi di cottura, mescolando spesso.

Pasta e ceci – Consigli utili

Potete conservare la pasta e ceci chiusa in un contenitore ermetico in frigorifero, per un giorno al massimo.

Se preferite che la vostra pasta e ceci sia più brodosa, potete aggiungere del brodo vegetale e, per dare un gusto in più, una spolverata di parmigiano grattugiato prima di servirla.