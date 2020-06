RISULTATI SERIE A – Giornata 27 in tempo reale e dati ufficiali

Risultati Serie A – Si sta disputando in questi ultimi giorni la ventisettesima giornata di Serie A e già diverse squadre sono scese in campo. Restano solamente le due partite di questa sera che vedranno scendere in campo Atalanta e Lazio da un lato e Roma e Sampdoria dall’altro.

Ma andiamo subito a vedere quali sono i risultati di Serie A già ufficiali. Dopo l’incredibile pareggio di questa sera tra Inter e Sassuolo si giocheranno ancora altre due partite. Ma riprendiamo il discorso da lunedì quando è iniziata la ventisettesima giornata.

Si inizia infatti con il pareggio per 1 a 1 tra Fiorentina e Brescia, la vittoria per quattro reti a uno del Milan sul Lecce. In serata poi si assiste alla vittoria della Juventus, molto contestata, per due a zero sul Bologna.

Durante la giornata di martedì si giocano invece quattro partite: il Cagliari ha vinto per 1 a 0 contro lo SPAL ed il Napoli per due reti a zero contro il Verona. Alle 21:45 invece Parma vince una importante trasferta per quattro reti a uno contro il Genoa e sull’altro campo tra Torino e Udinese finisce 1 a 0.

Risultati Serie A – Giornata 27