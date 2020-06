Roma News – Smalling resta. Pedro arrivata la firma sul contratto

Calciomercato Roma- La dirigenza giallorossa ha chiuso l’affare Pedro facendo firmare al giocatore il contratto che lo legherà alla Roma a partire dalla prossima stagione. Ieri Solskjaer in conferenza stampa ha parlato anche della situazione di Smalling.

L’inglese è a Roma in prestito, e se i giallorossi vogliono tenerlo dovrebbero pagare il riscatto, che secondo la dirigenza romana è elevato, e quindi stanno cercando una nuova soluzione.

Roma News: La soluzione per Smalling

La realtà è che la Roma sta cercando di trovare la giusta intesa con il Manchester United per un rinnovo di prestito oneroso per il calciatore, la società inglese, invece, vorrebbe vendere il giocatore a 20 milioni, e per questo motivo le due società al momento sono lontane da un accordo, ma ben presto potrebbero riavvicinarsi e trovare la giusta intesa.

A confermarlo è stato l’allenatore dei Red Devils, che ieri durante la conferenza stampa pre partita ha lasciato queste dichiarazioni:”Se i prestiti saranno prolungati? Penso di sì. Questa è una questione della società, auspicabilmente troveranno una soluzione”.

Parole incoraggianti quelle del tecnico del Manchester che ha aperto ad un possibile rinnovo di prestito per i giallorossi, che potranno far partire una trattativa e cercare un accordo con il club inglese nel breve periodo. La certezza è che sia il calciatore che le due società vorrebbero chiudere l’affare quanto prima.

Roma News: Pedro è ufficiale la firma sul contratto

Ieri è arrivata la notizia da parte del Chelsea, che annunciava il prolungamento di contratto di Pedro fino al 31 luglio. Evitando così che il calciatore possa giocare le coppe europee con la squadra dei Blues.

Oggi come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport” è arrivata anche l’ufficialità della firma da parte dello spagnolo sul contratto che per le prossime due stagioni lo legheranno alla Roma per 3 milioni di euro a stagione. Il calciatore sarà disponibile nello scacchiere di Fonseca a partire dal 1 agosto.

Adesso la squadra deve muoversi a vendere i giocatori che sono in esubero, i primi ad essere messi sul mercato saranno i giovani Kluivert ed Under, ma non è escluso che anche Perotti possa essere venduto in questa sessione di mercato, poiché alla Roma serve liquidità nel più breve periodo possibile.

Fonseca aveva chiesto alla società di ripartire con tre giocatori di esperienza, il primo è Mkhitaryan che resterà nella rosa anche il prossimo anno, il secondo è Smalling che come detto dovrebbe restare in giallorosso e il terzo è Pedro che è arrivato dal mercato estivo.