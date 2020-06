Andreas Muller prova un sentimento travolgente per Veronica Peparini e la loro storia d’amore è ormai uno degli esempi lampanti che l’amore non ha età. Questo è quello che la coppia nata sotto i riflettori di Amici grazie a Maria De Filippi vuole trasmettere. Un forte messaggio che, grazie al loro nuovo libro intitolato “L’amore non è un numero” voglio far scoprire a tutti i fan e le persone che da diversi anni li seguono.

Il libro racconta l’evoluzione della loro storia d’amore e i punti più importanti che, all’interno della loro relazione hanno cambiato il modo di vedere la differenza di età e tutti i problemi relativi.

La coppia durante l’intervista a Novella2000 spiega come hanno affrontato la prime incomprensioni ma anche come il loro forte amore sta superando ogni ostacolo. Quali sono state le loro parole?

Andreas Muller sentimento travolgente per Veronica

La prima a prendere la parola durante l’intervista a Novella2000 è stata la stessa Veronica Peparini che, ha voluto spiegare come è nato il loro libro. Secondo la coreografa infatti, sono tantissime le persone che hanno chiesto come fosse nato il loro amore: “Ce lo chiedevano in tanti e volevamo raccontarci più approfonditamente. Avremmo potuto farlo sui social ma non sarebbe stata la stessa cosa. Ci siamo raccontati senza filtri e abbiamo voluto rendere partecipe il pubblico della nostra quotidianità”.

Secondo Andreas Muller il loro lavoro li ha uniti ancora di più aumentato il sentimento travolgente che li lega, aumentando così la voglia di condividere la vita privata e lavorativa insieme: “Non ho mai pensato di separare la carriera dal privato anche se so che capiteranno occasioni che ci vedranno lavorare ognuno per conto proprio. […] So di doverle molto: Veronica mi ha insegnato tanto e per uno come me, che ha ancora da imparare è fondamentale avere un confronto con chi ha un bagaglio di esperienza così importante”.

Coppia nella vita e nel ballo grazie a Maria De Filippi

L’amore nato all’interno degli studi di Amici però, non è sempre stato semplice per Veronica. La coreografa infatti, racconta quanto all’inizio sia stato difficile e complicato poter vivere il loro amore sotto gli occhi dei social e al centro del gossip. Molti telespettatori e fan del programma infatti, hanno rivolto nei confronti della Peparini diverse critiche e attacchi per la differenza di età nei confronti di Andreas.

A Novella2000 Veronica Peparini racconta quanto all’inizio possa essere stato difficile combattere contro le critiche: “Perché donna e perché più grande. Era normale. Ma sono andata oltre. Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta. Anzi, un bel po’. Ovviamente per l’età: Andreas è molto più giovane di me, e questo mi porta a pensare al suo futuro. So che nella nostra storia non devo essere egoista e devo pensare a quello che è giusto per lui. Io mi faccio ancora tanti problemi, ma sono più paranoie mentali mie”.