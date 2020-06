Belen Rodriguez dolore travolgente: “Ognuno riceve quel che da?”

Belen Rodriguez si lascia andare al suo dolore travolgente e da sfogo a tutto quello che le sta succedendo con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram. La profonda crisi con Stefano De Martino ha cambiato completamente la showgirl che sembra ripensare agli errori della sua vita.

Ancora non è cerco cosa abbia spinto Stefano De Martino ad allontanarsi da Belen Rodriguez e da suo figlio Santiago. Sembrerebbe però che, la modella sua molto delusa dal comportamento del ballerino tanto vita a un vero e proprio sfogo sul suo profilo Instagram. Quali sono state le sue parole?

Belen Rodriguez dolore travolgente

La crisi tra Belen e Stefano è ormai sulla bocca di tutti nonostante nessuno dei due si sente ancora di parlare nel dettaglio di tutto quello che sta succedendo. La showgirl durante un’intervista ha spiegato quanto sia importante ora pensare alla sua vita privata ma soprattutto a suo figlio Santiago. La più grande paura della Rodriguez infatti, sembra essere quello di non dare il massimo nei confronti di suoi figlio, non riuscendo così ad essere una buona madre.

Le parole che la modella ha speso nel corso degli ultimi giorni, hanno mostrato Belen molto triste e amareggiata per quello che sta passando in queste settimane. Nessuno infatti si aspettava di vedere nuovamente la coppia in crisi soprattutto dopo un ritorno di fiamma improvviso.

La showgirl e il lungo sfogo su Instagram

Sul suo profilo social la conduttrice ha deciso di lanciare un grande sfogo mostrando il dolore travolgente che ha in questi giorni. Le sue parole infatti sono state: “Ogni uno riceve quel che da? […] Invece quanto cazzo mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento, sguardi che si abbassano perché quel che vedono li procura una leggera e piacevole accelerazione cardiaca, quanto mi piace vedere le guance arrossire davanti ad un complimento, quanto mi piace vedere una sigaretta accesa dalla mano di un uomo, un bicchiere versato per lei. Impazzisco ancora per questi gesti che ti raccontano di una generazione che ci precede, ma credo fortemente che le buone maniere devano assolutamente sopravvivere a questa inarrestabile evoluzione, perché sono i dettagli che racconteranno di noi, ogni volta che abbandoneremo una stanza…”.

Ha così concluso con: “Quindi io vorrei fare un passo indietro, e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare? Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà, mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”.