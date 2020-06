Calciomercato Roma – Ufficiale Pedro è un giocatore della Roma

Calciomercato Roma – Come avevamo preannunciato ieri tra Pedro e la Roma mancava solo la firma ufficiale sul contratto. In mattinata è arrivata anche la firma e quindi Pedro è un nuovo giocatore della Roma.

Calciomercato Roma – Le cifre dell’affare

Lo spagnolo era in scadenza di contratto con la sua, ormai, ex squadra, il Chelsea, e non aveva intenzione di rinnovare nuovamente con i blues, così ha deciso di prendersi una nuova sfida e inizia in Italia, alla corte della Roma.

Fonseca ha giocato un ruolo fondamentale poiché voleva a tutti i costi questo esterno offensivo, per arricchire la sua rosa. In questo momento però la società ha altre priorità, quelle iniziare a vendere qualche pezzo pregiato per fare cassa, e rientrare dall’enorme debito cumulato.

Pedro arriverà a Roma il prossimo 1 agosto, poiché ha trovato un accordo con il Chelsea per giocare fino al 31 luglio, eviterà di disputare le partite europee per iniziare a prepararsi al meglio per la prossima stagione, vista anche la sua età, 33 anni il prossimo 28 luglio, vuole riposarsi prima di iniziare una nuova avventura.

Il giocatore nei mesi scorsi ha rifiutato offerte sia dalla Spagna che dalla squadra dove gioca il suo amico Xavi, voleva provare un campionato diverso, voleva fare una nuova esperienza, e la Serie A è pronta ad accoglierlo.

Pedro ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni più bonus l’anno, per un totale di circa 3,5 milioni di euro. La Roma sfrutterà le cessioni di Under, Kluivert e Perotti, per fare delle plusvalenze senza andare a spendere altri soldi in entrata.

Calciomercato Roma – Maxi operazione con la Fiorentina

I giallorossi potrebbero piazzare un grande colpo in uscita, la Fiorentina è interessata a Spinazzola, Florenzi e Schick. Le pretese per i giocatori sono alte, e questo potrebbe far allontanare la viola da questi giocatori, ma la certezza è che sicuramente verrano piazzati in qualche altra squadra.

Florenzi e Schick sono entrambi in prestito, il primo al Valencia il secondo al Lipsia. Per l’italiano non c’è il riscatto ma è un semplice prestito secco, mentre per il giocatore ceco sono scaduti i termini che la società tedesca aveva per riscattare l’attaccante.

Vedremo come e dove finiranno questi e tanti altri giocatori che devono lasciare Roma per ovvi motivi societari.