Chelsea – Manchester City – Tutto sul match – Formazioni ufficiali – Dove vederla in tv o streaming

Chelsea – Manchester City – tutto sul match

Il grande calcio d’oltremanica, la Premier League, ritorna anche negli appuntamenti importanti, come quello che andrà in scena allo Stamford Bridge di Londra, “tana” del Chelsea allenato da Frankie Lampard, che affronterà il Manchester City di Guardiola. Quest’ultimo è apparso meno continuo in campionato rispetto allo scorso anno, con il Liverpool che ha approfittato della situazione: i Reds primi in classifica infatti hanno 23 punti di distacco dai Citizens che sono in una posizione tranquilla per quanto riguarda il piazzamento Champions, non altrettanto sicuro per i blues, che occupano attualmente l’ultimo posto utile (il 4°) per la massima competizione europea, visto che a due punti, anche se con una gara in più c’è il Manchester United, altra “nobile decaduta” da diversi anni del calcio britannico, che seguirà la gara odierna con grande attenzione.

Il City è tornato in formissima in campionato dopo lo stop dovuto al Covid-19, avendo sconfitto l’Arsenal per 3 a 0 e il Burnley per 5 a 0, entrambe partite disputate in casa, mentre più difficile è stato il successo esterno del Chelsea nell’ultima partita in casa dell’Aston Villa.

Si profila una gara dall’alto contenuto tecnico, visto il livello di entrambe le formazioni.

Chelsea – Manchester City – Formazioni ufficiali

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso; Barkley, Kanté, Mount; Willian, Giroud, Pulisic.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Sterling, Bernardo Silva.

Chelsea – Manchester City – dove vederla in tv ed in diretta streaming

La Premier League, inclusa questa partita, sarà trasmessa in esclusiva diretta di Sky sia tramite satellite, sia tramite SkyGo, l’applicazione per smartphones, tablet sia per dispositivi Android che iOS, nonchè per personal computer.

Il match sarà trasmesso anche dalla piattaforma NowTv, servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere i contenuti della piattaforma satellitare con un tipo di abbonamento leggermente diverso per possibilità e prezzi.