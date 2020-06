Film Stasera in Tv – All is lost Tutto è perduto – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film All is lost Tutto è perduto. Produzione statunitense del 2013 per la regia di J. C. Chandor con Robert Redford in una prova d’attore da protagonista assoluto e singolo. Il film, quasi del tutto privo di dialoghi, vede come unico interprete, oltre all’Oceano, Robert Redford. Il film è stato selezionato per partecipare fuori concorso al Festival di Cannes 2013. La pellicola è un omaggio commovente, viscerale e potente a favore dell’ingegnosità e dello spirito di sopravvivenza.

All is lost Tutto è perduto – Trama

Perso in mezzo all’Oceano Indiano, il viaggiatore solitario senza identità si accorge che il suo yacht di 14 metri inizia ad imbarcare acqua dopo aver urtato contro un container che galleggiava in alto mare. Con il navigatore e la radio fuori uso, l’uomo si ritrova nel mezzo di una violenta tempesta. Nonostante la riparazione dei danni allo scafo e la sua intuizione da esperto marinaio unita ad una forza che smentisce la sua età, l’uomo riesce a malapena a sopravvivere alla tempesta. Avendo a disposizione un sestante ed alcune carte nautiche, per tracciare una rotta verso la salvezza, è costretto ad affidarsi unicamente alle correnti oceaniche nella speranza di incrociare delle barche di passaggio. Sotto un sole battente, accerchiato dagli squali e con le riserve alimentari che iniziavano a scarseggiare, l’intraprendente marinaio si è trovato molto spesso faccia a faccia con la morte.

All is lost Tutto è perduto – Trailer Video

All is lost Tutto è perduto – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: All is Lost

Genere: Drammatico

Durata: 1h 40m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: J. C. Chandor

Cast: Robert Redford

All is lost Tutto è perduto – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre), alle ore 21.00 di oggi giovedì 25 Giugno 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine dell’episodio Vittime Innocenti di Walker Texas Ranger. A seguire, invece, il film Spiriti nelle tenebre.