Film Stasera in Tv – Red Lights – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Red Lights. Coproduzione statunitense e spagnola del 2012 per la regia di Rodrigo Cortes con Sigourney Weaver, Robert De Niro e Cillian Murphy nei ruoli principali. Il film è stato girato quasi interamente a Barcelona, una sola settimana di riprese si è svolta a Toronto, in Canada.

Red Lights – Trama

Due importanti ricercatori di fenomeni paranormali affrontano la loro sfida più grande quando iniziano a mettere in dubbio la reputazione di un potente e misterioso sensitivo. La dottoressa Margaret Matheson (Sigourney Weaver) e il suo collaboratore, Tom Buckley (Cillian Murphy) sono i più famosi investigatori di fenomeni paranormali. Scettici per professione, hanno smascherato decine di falsi lettori del pensiero, di cacciatori di fantasmi, e di guaritori. Ma quando il leggendario sensitivo non vedente Simon Silver (Robert De Niro) riappare dopo un’assenza di 30 anni, Matheson, sua impavida avversaria di un tempo ha paura e consiglia a Buckley di farsi da parte. Buckley invece è deciso a smascherare Silver… La scienza e il soprannaturale si scontrano per far leva sulle percezioni del pubblico quando la ricerca della verità degli studiosi porta ad una conclusione sconvolgente.

Red Lights – Trailer Video

Red Lights – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Red Lights

Genere: Thriller

Durata: 1h 55m

Anno: 2012

Paese: USA, Spagna

Regia: Rodrigo Cortes

Cast: Robert De Niro, Cillian Murphy, Sigourney Weaver, Joely Richardson, Toby Jones, Elizabeth Olsen, Craig Roberts, Burn Gorman, Karen David, Leonardo Sbaraglia

Red Lights – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi giovedì 25 Giugno 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Squadra antifurto. A seguire, invece, il film Sol Levante.