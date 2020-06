Formula 1 – Incendio di origine dolosa nei pressi del circuito di Zandvoort

Secondo quanto dichiarato dal quotidiano De Limburger, qualche giorno fa (martedì 23 giugno per la precisione) alcuni giovani hanno incendiato una pila di gomme che sostava in uno dei parcheggi dell’impianto, costringendo l’intervento dei vigili del fuoco. Nell’aria si è subito sparsa, per ore, un’enorme nube di fumo nero. L’incendio, divampato nei pressi del tracciato di Zandvoort, fortunatamente non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme che si stavano propagando da un ammasso di pneumatici. Il direttore del circuito Robert van Overdijk ha riferito al quotidiano olandese Haarlems Dagblad che i responsabili dell’incidente sono un gruppo di giovani teppisti.

Anche un portavoce del tracciato ha confermato al De Limburger: “Alcuni giovani hanno bruciato un certo numero di pile di pneumatici in uno dei parcheggi all’esterno del circuito. I servizi di emergenza hanno domato l’incendio quasi immediatamente. Tutto è tornato sotto controllo“. In questa stagione Zandvoort aveva in programma il ritorno nel calendario di Formula 1, per la prima volta dal 1985 e proprio per questo le strutture dell’impianto sono appena state rinnovate (non hanno subito danno). La pandemia di Coronavirus ha però imposto alla FIA una pesante revisione della lista degli appuntamenti iridati e il tracciato olandese è stato escluso dal calendario. Il ritorno del Gran Premio d’Olanda è dunque previsto per il 2021.